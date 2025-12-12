Promihof-Königin: So reagieren Fans auf Sandra Sicoras Sieg

Sandra Sicora (33) hat sich beim Finale von Der Promihof die Krone gesichert und ist als strahlende Siegerin der ersten Staffel hervorgegangen. Der Triumph der Reality-TV-Bekanntheit sorgt unter den Fans für reichlich Gesprächsstoff – mit überwiegend positiver Resonanz. Besonders unter einem Post von Promiflash häufen sich die Jubelrufe für die frischgebackene Gewinnerin. "Yeah, Sandra ist super! Absolut verdient gewonnen!", lautet etwa ein Kommentar. Ein anderer Nutzer verweist auf ihren starken Comeback-Moment in der Show: "Einfach auferstanden, zurückgekämpft und gewonnen."

Vereinzelt gibt es allerdings auch Stimmen, die einen anderen Teilnehmer lieber auf dem Siegertreppchen gesehen hätten. "Fritz Wagner hätte gewinnen sollen. Er war der Ehrlichste in der Show", meint ein enttäuschter Promiflash-Leser. Ein weiterer behauptet zudem: "Definitiv nicht verdient, fand sie ziemlich langweilig... Ich hätte es Fritz von ganzem Herzen gegönnt…" Tatsächlich erhielt Fritz zwar viele Stimmen von seinen Mitstreitern, die ihm die Krone gegönnt hätten, dennoch unterlag er Sandra mit großem Abstand in der letzten Challenge – genauso wie Luigi Birofio (26) und Paco Herb.

Fast wäre Sandra der Sieg durch die Lappen gegangen, denn zu Beginn der Staffel musste sie nach einer Safety-Challenge überraschend als erste den Promihof verlassen. Damals musste sie allein antreten – denn ihre Teamkollegin Alicia King hatte kurzerhand die Teilnahme an "Gülle to go" verweigert. Rückblickend sagte die Reality-Queen gegenüber Promiflash: "Mit so jemandem kann man einfach nicht zusammenarbeiten." Sie empfand Alicias Verweigerung als großen Nachteil und bezeichnete die Situation als "absolut unfair".

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"

RTLZWEI Alicia King und Sandra Sicora bei "Der Promihof"