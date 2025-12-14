Sandra Sicora kann Promihof-Sieg immer noch nicht fassen

Sandra Sicora (33) hat es geschafft! Sie ging als strahlende Gewinnerin aus der Realityshow Der Promihof hervor und sicherte sich damit nicht nur den Titel der ersten Hofkönigin, sondern auch eine Gewinnsumme von knapp 70.000 Euro. Sandra setzte sich im spannenden Finale gegen ihre Mitstreiter Fritz Wagner, Paco Herb und Gigi Birofio (26) durch. Mit einer beeindruckenden Zeit von nur neun Minuten und 15 Sekunden meisterte sie alle sieben Stationen der finalen Herausforderung und ließ damit ihre Konkurrenten hinter sich. "Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass ich Hofkönigin geworden bin", sagte sie nun in ihrer Instagram-Story.

"Immer wieder habe ich gesagt, ich würde gerne gewinnen. Ich habe es nie geschafft. Und jetzt habe ich es", schwärmte sie weiter. Mit Sätzen wie "von Pic-me-Girl zu Hofkönigin" erinnerte sie daran, wie oft sie in anderen Formaten knapp den Titel verpasste. Doch dieses Mal zahlte sich ihre Kampfbereitschaft aus, denn sie hatte sich nach ihrem Ausscheiden selbst zurück in die Show eingekauft. Ein Risiko, das sich gelohnt hat.

Sandra verriet gegenüber Promiflash, wofür sie ihr Preisgeld eingesetzt hat: Von Geschenken für ihre Familie bis hin zu einem tierischen Neuzugang. Besonders bemerkenswert ist ihre Großzügigkeit gegenüber ihrer Familie, etwa mit einem neuen E-Bike für die Mutter und einem geplanten Auto für ihren Bruder. Es scheint, als hätte sich der Sieg nicht nur für sie, sondern auch für ihre Liebsten gelohnt.

RTLZWEI Sandra Sicora, "Der Promihof"-Gewinnerin

RTLZWEI Fritz Wagner, Sandra Sicora, Gigi Birofio und Paco Herb in "Der Promihof"

Imago Sandra Sicora, 2025.