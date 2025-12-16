"Are You The One?" sucht Singles für neue Staffel 2026

Are You The One? ist zurück und sucht ab sofort neue Singles für die nächste Staffel im Jahr 2026. Auf Instagram hat die beliebte RTL-Kuppelshow, die zuletzt von Sophia Thomalla (36) moderiert wurde, einen Aufruf gestartet, in dem man mit sonnigen Aussichten lockt: "Du bist Single und ready für dein Perfect Match? Dann nutze jetzt die Chance: Verreise an einen traumhaften Ort, finde deinen Traumpartner – und sichere dir obendrauf die Aussicht auf einen großen Geldgewinn." Und das Versprechen scheint zu verfangen: Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Post zahlreiche Likes und Kommentare.

In der Kommentarspalte diskutieren Fans der Sendung eifrig. Viele scheinen sich auf die kommende Staffel zu freuen und hoffen auf frischen Wind. Ein User brachte dabei seine an den Casting-Prozess geknüpfte Hoffnung deutlich zum Ausdruck: "Bitte endlich mal wieder neue Gesichter." Andere wünschen sich weitere Anpassungen des Formats und klagten: "Könnt ihr langsam vielleicht mal das Konzept überarbeiten? Seit 100 Staffeln immer exakt das Gleiche." Ein Beispiel für eine mögliche Variation liefert ein Nutzer direkt: "Macht doch mal was für Leute ab 30."

"Are You The One?" wurde 2020 erstmals ausgestrahlt und lebt seither von Emotionen und Gruppendynamik: Singles ziehen in ein gemeinsames Haus, lernen sich bei Dates, Spielen und langen Abenden am Pool kennen und versuchen, ihr sogenanntes Perfect Match zu identifizieren. Diese Perfect Matches werden im Vorfeld der Show mithilfe von Fragebögen von der Produktion ermittelt. Sollten es im Laufe der Show allen Teilnehmern gelingen, ihr passendes Gegenstück zu finden, gewinnt die gesamte Gruppe ein Preisgeld von ca. 200.000 Euro.

RTL / Frank Beer Moderatorin Sophia Thomalla und die Teilnehmer der fünften Staffel von "Are You The One?"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla beim AYTO-Dreh

RTL/ Frank Beer Der "Are You The One"-VIP-Cast 2025

