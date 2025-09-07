Ed Sheeran unterbricht Konzert wegen Trennung im Publikum

Kurioser Moment für Ed Sheeran (34): In Kopenhagen unterbrach er sein Konzert, weil ein Paar in der ersten Reihe mit einem Plakat, auf dem es seine Trennung verkündete, seine Aufmerksamkeit erregte. Nachdem er die Botschaft – "Er ist ein Ars**." – laut vorlas, brach er gemeinsam mit dem Publikum in Gelächter aus. Ed schenkte dem frisch getrennten Paar einen besonderen Moment, indem er ihnen den Song "A Little More" widmete.

In dem Song sang Ed passend die Zeile "Ich wünschte, du würdest in den Spiegel schauen, denn wenn du das tätest, würdest du sehen, dass das Problem du bist, weil du ein Arschloch bist". Dieser Moment im Konzert avancierte schnell zum Highlight, als die weibliche Zuschauerin den Text lautstark in Richtung ihres Ex-Freundes mitsang. Der Sänger nutzte die Situation und fragte das Paar, ob es an jenem Abend vielleicht einen Versuch einer Versöhnung geben könnte. Doch die beiden schienen sich ihrer Gefühle unsicher zu sein und antworteten lediglich mit einem "Ich weiß nicht".

Wie in einem Video, das der Sänger auf Instagram postete, zu sehen ist, fasste Ed die Szenerie mit einem lächelnden "Es gibt nichts Besseres, als von 45.000 Leuten unter Druck gesetzt zu werden" zusammen. Bekannt für seine emotionalen Shows, nutzt Ed oft die Bühne, um mit seinem Publikum in Beziehung zu treten, sei es durch Heiratsanträge oder spontane Überraschungen. Diese Episode in Kopenhagen war allerdings eine ungewöhnliche für den Balladensänger.

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

