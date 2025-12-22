So macht Prinzessin Kate aus neuem Heim eine Wohlfühloase

Prinzessin Kate (43) nutzt die Tage nach Weihnachten, um Forest Lodge, das neue Zuhause der Familie im Windsor Great Park, in eine gemütliche Wohlfühloase zu verwandeln. Die Prinzessin von Wales sprach Anfang Dezember während des deutschen Staatsbesuchs begeistert über ihre "Moodboards" und verriet, dass die Umgestaltung direkt nach den Feiertagen startet. An ihrer Seite: Prinz William (43), der gegenüber dem Magazin People einräumte, die Renovierungen seien "herausfordernd, mit einigen Wendungen". Doch das Paar geht die Aufgabe bewusst gemeinsam an. Sichtbares Zeichen ihres Plans für die Zukunft ist ein imposanter Esstisch mit 24 Plätzen, den Kate Berichten zufolge für das Haus ausgesucht hat – ein Statement für große Runden mit Familie und Freunden.

Forest Lodge, ein achtzimmeriges Anwesen, gilt als langfristiges Zuhause der Wales-Familie – auch mit Blick auf die Zeit, wenn William König wird. Laut People setzt Kate bei der Einrichtung auf sanfte Cremetöne, zarte Pastells und klassische Landhaus-Details wie antike Teppiche und Terrakotta-Fliesen. Diese Handschrift zeigte sich bereits, als sie vor Jahren Anmer Hall neu gestaltete und sich damals unauffällig durch Tapeten, Stoffe und Beleuchtung arbeitete. Historikerin Amanda Foreman ordnet ein, die beiden signalisierten damit "eine andere Art von Lebensstil – sehr auf die Kinder ausgerichtet". Nach den belastenden Jahren im Adelaide Cottage, in denen der Tod von Queen Elizabeth II. (†96), Veröffentlichungen rund um Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sowie die Krebsdiagnosen von König Charles (77) und Kate in den Vordergrund rückten, soll Forest Lodge einen Neuanfang markieren.

Wer Kate kennt, weiß: Die Royal greift gern selbst zu Skizzen, Stoffmustern und Farbfächern, bleibt im Gespräch mit Ladeninhabern bodenständig und lässt sich wie eine ganz normale Kundin beraten. Händler beschrieben sie in früheren Projekten als "sehr praktisch veranlagt" und "nahbar" – mit einem klaren Blick für Ruhe und Wärme im Raum. William und Kate schätzen es, große Familienmomente am Tisch zu teilen; der neue Saal mit der 24er-Tafel passt zu Festessen, Geburtstagen und langen Wochenenden mit Verwandten. Für ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis bedeutet der Umzug vor allem eins: Platz für Alltag, Routinen und unbeschwerte Treffen mit Cousins und Cousinen – und eine Kulisse, in der neue, schöne Erinnerungen wachsen können.

Getty Images Prinzessin Kate beim "Together At Christmas" Carol Service in der Westminster Abbey in London, Dezember 2025

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor