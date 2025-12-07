Ed Sheeran priorisiert Familie und plant Karriere-Neustart

Ed Sheeran (34) macht Nägel mit Köpfen: Der Sänger stellt seine Familie in den Mittelpunkt und richtet seine Karriere dafür neu aus – und das möglichst heimatnah in Suffolk. Ed, der mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) zwei Töchter, Lyra und Jupiter, hat, verriet, dass die Kinder im kommenden Jahr in die Schule starten und er deshalb weniger Zeit unterwegs sein will. Gegenüber The Sun sagte er: "Ich habe neulich eine Liste erstellt, was mir wichtig ist, und dazu gehören meine Familie, das Songwriting und die Shows." Die Lösung sieht er vor der Haustür: "In meiner Heimatstadt eine Halle bauen", erklärte er und deutete eine langfristige Residenz an, um sich Reisen zu sparen.

Die Überlegungen des Musikers kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sein neues Album Fans tiefe Einblicke in sein Privatleben gewährt. Besonders viel Diskussionsstoff bieten die emotionalen Texte einiger Lieder, die auf Beziehungsprobleme mit seiner Frau Cherry Seaborn hinzudeuten scheinen. Zeilen wie "Wir wissen, wie man das Messer hineindrückt" aus dem Song "Skeletons" thematisieren Konflikte und angespannte Nächte, während "Rapture" den Wunsch zum Ausdruck bringt, den Schwierigkeiten zum Trotz zusammenzuhalten. Zur Kehrseite eines intensiven Tourlebens gesellt sich damit möglicherweise die Herausforderung, als Paar und Familie in Balance zu bleiben.

Ed und Cherry, die sich seit Kindertagen kennen und 2018 in einer kleinen Zeremonie heirateten, scheinen in diesen Herausforderungen jedoch einen Weg gefunden zu haben, wie Eds neue Pläne zeigen. In der Vergangenheit sprach er bereits davon, wie wichtig ihm ein einfaches Familienleben sei. Cherry, die einst in der Finanzbranche arbeitete, hat sich in das gemeinsame Leben mit den zwei Töchtern eingefunden, während Ed ein beinahe ununterbrochenes Tourleben führte. Die Frage, wie sie diese Balance langfristig gestalten möchten, scheint den Musiker nun mehr denn je zu beschäftigen.

Stephen Pond/Getty Images Ed Sheeran und Cherry

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Imago Ed Sheeran beim iHeartRadio Music Festival 2025 in Las Vegas