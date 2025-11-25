Ed Sheerans Töchter lieben "Moana" mehr als Hits ihres Papas

Ed Sheeran (34) hat humorvoll offenbart, dass seine Töchter Lyra (5) und Jupiter (3) deutlich mehr Gefallen am Soundtrack des Disney-Films "Moana" finden als an seinen eigenen Hits. Der Sänger testet zu Hause regelmäßig neues Material bei seinen Kindern, doch die zeigen wenig Interesse an Songs wie "Perfect" oder "Shape of You", wie Ed laut Standard in einem Podcast erzählte. "Gestern habe ich ihnen ein neues Lied vorgesungen und sie sagten: 'Kannst du lieber Moana singen?'" Anscheinend können die beiden den animierten Film "wortwörtlich" mitsprechen. Diesen besonderen Geschmack bezeichnet der Musiker augenzwinkernd als authentischen und gnadenlosen Eltern-Test.

Der Hitmacher hinter "Thinking Out Loud" und "Bad Habits" betont zugleich, dass seine Rolle als Vater seine Prioritäten verschoben habe. Er schreibe inzwischen oft mit seinen Kindern im Hinterkopf und wolle Musik machen, die ihnen auch später noch etwas bedeuten kann. Zuhause probiert Ed neue Melodien an der Kücheninsel aus, unterwegs im Auto laufen Refrains im Loop – nur wenn Lyra und Jupiter den "Moana"-Knopf drücken, hat Disney Vorfahrt. Parallel blickt der Musiker über den Tellerrand: Er plant längere Phasen in den USA, besonders in Nashville, einer Stadt, die er seit Jahren schätzt. Dort möchte er in die Szene eintauchen und einen Country-Einschlag ausloten. Ein zeitweiser Umzug der Familie von Großbritannien in die Vereinigten Staaten steht für Tour-Abschnitte im Raum, wie er andeutet.

Abseits der familiären Anekdoten wurde zuletzt viel über die Beziehung zwischen Ed und seiner langjährigen Freundin Taylor Swift (35) diskutiert. Anlass war die zeitnahe Veröffentlichung ihrer Alben "Play" und "The Life of a Showgirl", die angeblich zu Spannungen geführt haben soll. Taylor erklärte jedoch in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51), dass solche Gerüchte unbegründet seien. Sie schob den zeitweisen Kontaktverlust auf Eds seltenen Handygebrauch. So habe er ihre Verlobung mit dem Football-Star Travis Kelce (36) nur aus den sozialen Medien erfahren. Trotz allem betont auch Ed, dass ihre Freundschaft, die mit der Arbeit am Song "Everything Has Changed" für Swifts Album "Red" begann, beständig sei: "Wir finden immer wieder dahin zurück, wo wir aufgehört haben", versichert er.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013