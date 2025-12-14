Für Ed Sheeran kommt "Strictly Come Dancing" nicht in Frage

Ed Sheeran (34) hat klargemacht, dass man ihn niemals in der BBC-Show Strictly Come Dancing sehen wird. Im Gespräch mit Mirror beim Capital Jingle Bell Ball reagierte der Sänger amüsiert auf die Frage, ob er jemals an dem beliebten Format teilnehmen würde und antwortete entschieden: "Nein". Augenzwinkernd begründete der "Thinking Out Loud"-Star: "Ich genieße es, verheiratet zu sein" und spielte damit auf den sogenannten Strictly-Fluch an, der schon etliche Beziehungen auf eine harte Probe gestellt hat.

Neben seiner klaren Absage an die Tanzshow gewährte der Musiker auch einige persönliche Einblicke. So verriet er, dass er einige Tanzerfahrungen sammeln konnte, als er für sein Musikvideo zu "Thinking Out Loud" trainierte – allerdings betonte er, dass dies wochenlanges, intensives Üben erforderte und er sich nicht als talentierten Tänzer sieht. Für seinen Auftritt beim Jingle Bell Ball fügte der Sänger mit dem Song "Heaven" zudem einen Titel in seine Setlist hinzu, der laut ihm zu den Lieblingsliedern seiner Frau Cherry Seaborn (33) gehört. Sein Wunsch, die Privatsphäre seiner Familie zu wahren, bleibt jedoch oberste Priorität für Ed, weshalb er beispielsweise bei einem Projekt auf private Clips mit seiner Frau verzichtete.

Ed und Cherry führen ein bewusst zurückgezogenes Leben in Suffolk, wo sie ihre beiden Töchter Lyra und Jupiter großziehen. Der Sänger hat bereits in der Vergangenheit betont, wie stark er den Fokus auf Familie und Heimat legt. Diese Entscheidungen stehen im Einklang mit seiner allgemeinen Einstellung, persönliche Beziehungen und familiäre Werte an erste Stelle zu setzen. Während er weiterhin als erfolgreicher Musiker weltweit geschätzt wird, scheint es für den Künstler wichtig, den Balanceakt zwischen Karriere und Familie mit Bedacht zu meistern.

Anzeige Anzeige

Imago Ed Sheeran beim Jingle Ball 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Imago Ed Sheeran beim iHeartRadio Music Festival in der T-Mobile Arena in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Stephen Pond/Getty Images Ed Sheeran und Cherry