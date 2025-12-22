So veränderten sich Kate und Williams Weihnachtskarten

Die Weihnachtskarten von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben in den vergangenen Jahren eine deutliche Verwandlung durchgemacht – und erzählen dabei ganz nebenbei die Geschichte einer Familie, die gemeinsam erwachsen wird. 2011 zeigen sich William und Kate noch als frisch verheiratetes Paar auf Kanada-Reise, Kate im weißen Kleid mit rotem Hut, beide strahlend und verliebt. Später kommen nach und nach George, Charlotte und Louis dazu, die mit ihren unterschiedlichen Charakterzügen sofort ins Auge fallen. 2022 präsentiert sich die Familie dann als klare Thronfolger-Truppe auf einem gemeinsamen Weg, 2023 überrascht sie mit einem reduzierten Schwarz-Weiß-Motiv, 2024 schließlich mit einem sehr persönlichen Still aus Kates Krebs-Video, aufgenommen von Filmemacher Will Warr.

In den ersten Jahren wirken die Motive wie Momentaufnahmen aus einem privaten Fotoalbum. 2015 und 2018 sind die Karten spielerisch, spontan, entstanden etwa bei Kinderfeiern oder auf dem Gelände von Anmer Hall in Norfolk. Royal-Fans entdecken in den Bildern schnell wiederkehrende Details: George wirkt gelassen und kontrolliert, Charlotte tritt selbstbewusst auf, Louis stiehlt mit frechem Grinsen häufig die Show. Mit Williams Rolle als Thronerbe ändert sich auch die Bildsprache. Die Karte von 2022 zeigt die Wales-Familie im Gleichschritt auf einem von Grün gesäumten Weg – ein Motiv, das ihre Geschlossenheit in einer Phase des Wandels unterstreicht. 2023 folgt ein deutlicher Stilbruch: Der Fotograf Josh Shinner setzt alle Fünf in einer klaren, schwarz-weißen Komposition in Szene, modisch, aufgeräumt, fast editorial, als wolle das Foto sagen: Die Kinder sind nicht mehr klein.

2024 wird es so persönlich wie nie zuvor. Nach der Bekanntgabe von Kates Krebsdiagnose und den Monaten der Behandlung entscheidet sich die Prinzessin, zum Abschluss der Chemotherapie ein eigenes Video zu veröffentlichen. In den Aufnahmen, die Will Warr einfängt, sitzt Kate im Grünen, sichtbar geprägt von der Zeit, aber umgeben von der Ruhe eines Sommertags in Norfolk. "Out of darkness can come light", lautet ihre Botschaft in dem Clip, aus dem schließlich ein einzelnes Standbild für die Weihnachtskarte 2024 ausgewählt wird. Die Wahl dieses Motivs knüpft an Kates bekannte Leidenschaft für Fotografie und Bildästhetik an, zeigt aber auch eine Frau, die ihre Familie und die Natur als Kraftquelle nutzt. William und Kate haben sich über die Jahre immer wieder als nahbar gezeigt, als Eltern, die Freude an ihren Kindern und gemeinsamen Ritualen haben – genau diese Mischung aus Rolle und Privatheit spiegelt sich in jeder neuen Karte ein Stück deutlicher wider. Es bleibt spannend, wie die diesjährige Karte für 2025 aussehen wird.

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025