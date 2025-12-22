Collien Fernandes feiert Heiligabend erstmals ohne Tochter

Collien Fernandes (44) verbringt Heiligabend dieses Jahr zum ersten Mal ohne ihre Tochter – und erstmals seit über 15 Jahren als Single. Die Moderatorin und Schauspielerin hat im Gespräch mit dem Magazin Bunte erzählt, dass sie den Abend bei ihren Eltern in Hamburg verbringt. Die Trennung von Christian Ulmen (50) hatte Collien im September öffentlich gemacht, seitdem musste die Familie klären, wer wann feiert. "Meine Eltern werden mich netterweise an Heiligabend bei sich aufnehmen", sagte sie. Mit dabei sind demnach nur ihre Eltern – die Teenie-Tochter sieht sie erst am ersten Feiertag wieder.

Wie der Abend bei den Eltern aussehen soll, kann sich die 44-Jährige schon gut vorstellen: "Nachdem sich meine Eltern gern zoffen", werde es wohl zu hitzigen Diskussionen kommen, während im Hintergrund kitschige Weihnachtslieder laufen, erzählte die Moderatorin gegenüber dem Newsportal. "Irgendwie seltsam" sei für sie vor allem der Gedanke, Heiligabend nicht mit ihrer Tochter zu verbringen. Am ersten Weihnachtstag treffen sich Mutter und Tochter dennoch wieder bei den Großeltern. Neue Abläufe und kein eingespieltes Ritual – das passe in dieses Jahr, fasst Collien zusammen: "Schließlich habe ich die letzten 15 Jahre in einer anderen Familienkonstellation gefeiert." Am zweiten Feiertag geht es für sie weiter zu einer Ganztagsparty nur für Frauen, bei der der Geburtstag einer Freundin gefeiert wird.

Bereits vor zwei Wochen hatte die TV-Bekanntheit in der MDR-Talkshow "Riverboat" offen über ihre aktuelle Lebenssituation gesprochen. Nach der Trennung von Christian hat sie sich nicht nur einen neuen Namen auf Dating-Apps zugelegt, sondern ist auch dort auf der Suche nach neuen Kontakten. "Bevor es böse Gerüchte gibt", betonte Collien, stelle sie sich bei Tinder und Co. als "Moni" vor, um Missverständnisse zu vermeiden. Auch ihr Nacken-Tattoo, das früher die Initialen ihres Ex-Partners zeigte, wurde bereits umgestaltet – jetzt stehen Motive aus dem Familienleben im Mittelpunkt.

Getty Images Collien Fernandes, Schauspielerin

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024

Imago Collien Fernandes beim Fest der Produktionsallianz 2025 im Tipi am Kanzleramt in Berlin

