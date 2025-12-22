Queen-Fans aufgepasst: Sensationeller Song-Release vorm Fest

Rechtzeitig zum Fest sorgt Brian May (78) für eine Überraschung: Der Gitarrist kündigte an, am 22. Dezember ab 18 Uhr in einer Spezialausgabe seiner Radioshow bei Planet Rock den bislang unveröffentlichten Queen-Song "Not for Sale" zu spielen. Das Stück wurde 1974 während der Sessions zum zweiten Bandalbum "Queen II" aufgenommen, schaffte es damals aber nicht auf die endgültige Tracklist. Die Fans bekommen damit, pünktlich kurz vor Weihnachten und exklusiv im Radio, erstmals die Queen-Version zu hören. "Soweit ich weiß, hat diese Version noch niemand gehört", sagte Brian laut Daily Mail.

"Not for Sale" stammt aus der Feder von Brian und gilt für ihn bis heute als unfertiges Werk. In Fan-Kreisen kursiert seit Jahren lediglich eine ältere Variante aus der Zeit seiner Vorgängerband Smile, die unter dem Namen "Polar Bear" bekannt ist. Die nun präsentierte Queen-Version war dagegen bislang im Archiv verschlossen. Der neu gemasterte Track soll 2026 als Teil einer erweiterten Neuauflage von "Queen II" erscheinen, doch schon jetzt möchte der Gitarrist die Reaktionen der Fans testen: Er schmuggle das Lied in seine Planet-Rock-Sendung, weil er "fasziniert" sei, was die Menschen dazu sagen, erklärte er im Radio.

Queen, die im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere 15 Studioalben veröffentlichten, blieben auch nach dem Tod ihres legendären Frontmanns Freddie Mercury (†45) 1991 im Fokus der Musikwelt. Mit Alben wie "A Night At The Opera" setzten sie Meilensteine in der Musikgeschichte und prägten die Rockszene wie kaum eine andere Band ihrer Zeit. Brian selbst hatte zuletzt gesundheitlich mit einigen Rückschlägen zu kämpfen, kehrte jedoch zurück auf die Bühne und widmet sich weiterhin mit Hingabe der Musik, während die Band mit Sänger Adam Lambert (43) die Bühne erobert.

