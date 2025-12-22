Reichster Regisseur? So hoch ist James Camerons Vermögen

James Cameron (71) hat eine neue Bestmarke erreicht – und das pünktlich vor dem nächsten Großangriff auf die Kinokassen. Der Regisseur von "Titanic" und der "Avatar"-Saga soll laut Forbes jetzt ein geschätztes Vermögen von rund 935.931.251 Euro besitzen. Möglich gemacht haben das vor allem seine Megaerfolge als Filmemacher, an deren Gewinnen er mitverdient. Die Nachricht platzt just in die heiße Phase vor dem Kinostart von "Avatar 3: Fire and Ash", der am 17. Dezember 2025 in Deutschland startet. Auf der Leinwand kehren Sam Worthington (49) als Jake Sully und Zoe Saldana (47) als Neytiri nach Pandora zurück – und mit ihnen die altbekannte Mischung aus Naturgewalt, Familienbande und fulminanter Action.

Forbes reiht James damit in den exklusiven Club der milliardenschweren Regiegrößen ein. Nur wenige haben diese Marke überhaupt geknackt: Steven Spielberg (79) liegt laut dem Magazin bei rund 6.041.010.805 Euro, George Lucas (81) bei etwa 5,3 Milliarden, Peter Jackson (64) wird mit 1,7 Milliarden veranschlagt und Tyler Perry (56) mit 1,4 Milliarden. Wichtig: Es handelt sich um Schätzungen, die nicht bis auf den letzten Cent belegt sind. James' Kassenmagie ist trotzdem unbestritten. "Avatar" und "Avatar: The Way of Water" spielten beide weltweit etwa 1.956.947.162 Euro ein und zählen zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Teil 3, der bislang längste Film der Reihe, führt das Publikum in bisher unerforschtes Terrain auf Pandora und stellt zwei neue Na'vi-Stämme vor: Tlalim und Mangkwan. Letzterer hat sich von Eywa abgewandt und wird den übrigen Na'vi feindlich – der Konflikt steuert auf Krieg zu, während Sam Worthingtons Held erneut den Kampf anführt.

Abseits von gigantischen Zahlen und spektakulären Effekten steht James Cameron seit Jahrzehnten für absolute Kontrolle und Perfektion an seinen Filmsets. Der Regisseur, der aus einfachen Verhältnissen stammt und sich seinen Weg in Hollywood selbst erarbeitet hat, gilt als jemand, der vollkommen in seine Welten eintaucht – ob unter Wasser bei "Titanic", im Weltraum mit "Aliens" oder im Dschungel von Pandora. Abseits der Kamera zeigt sich der Oscarpreisträger deutlich zurückhaltender. James ist Vater von vier Kindern, spricht über sein Familienleben jedoch nur selten und hält diesen Teil seines Lebens bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Für viele Fans macht genau diese Mischung aus visionärem Tüftler und privatem Rückzugsort einen großen Teil der Faszination aus, die James Cameron bis heute umgibt.

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Getty Images Sam Worthington und Zoe Saldana bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, 2025

Getty Images Regisseur James Cameron mit seiner Frau Suzy

