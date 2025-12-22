"Heule": So sehr belastet Iris Katzenberger der Hass im Netz

Iris Katzenberger (58) hat offen gemacht, wie sehr sie Hass und Hetze im Netz belasten. Bei einer Veranstaltung Anfang Dezember in Köln erzählte die 58-Jährige, dass die Anfeindungen nach der Trennung von Ex-Mann Peter Klein (58) nicht an ihr abprallen, auch wenn es oft so wirke. "Glaubt mir, ich sitze auch oft zu Hause und heule", sagte Iris im Gespräch mit OK Magazin. Unterstützung bekommt sie dabei von Partner Stefan Braun, der betonte, er sei für sie da, "solange ich kann". Noch vor Weihnachten reisen die beiden nach London, die Festtage verbringen sie mit Daniela Katzenberger (39) und Lucas Cordalis (58). Danach geht es über Silvester weiter nach Thailand.

Im Interview erklärte Iris, wie sie versucht, die Angriffe einzuordnen. Ein Gedanke helfe ihr besonders: "Wenn du morgen sterben würdest, wäre das Problem von heute noch ein Problem für dich?" Dieser Satz gebe ihr Perspektive, betonte sie. Dennoch bleiben die Kommentare eine Last, die sie nicht immer mit Humor wegwischen kann, auch wenn ihre fröhliche Art in der Öffentlichkeit etwas anderes vermuten lässt. Während der Feiertage setzt das Paar auf gemeinsame Zeit und vertraute Rituale. Iris plant ihr traditionelles Menü mit Truthahn, Knödeln, Rotkraut, viel Soße und einem Käsekuchen, über den Stefan schwärmt: "Es schmeckt jedes Jahr besser", sagte er.

Vor etwa vier Wochen sorgte Iris außerdem mit einem weiteren Schritt für Gesprächsstoff: Sie ließ sich an den Oberarmen die Haut straffen. Unterstützung bekam die TV-Bekanntheit dabei von Tochter Daniela. Kritik an dieser Entscheidung begegneten die beiden gelassen. "Für jemanden, der noch nie Schönheits-OPs gemacht hat, für den sind wir bestimmt bekloppte Schönheitssuchtis. Aber am Ende des Tages ist uns das eigentlich wurscht", stellte Daniela im Gespräch mit RTL klar. Schon zuvor hatte Iris im Netz erklärt, dass Sport bei schlaffer Haut nicht viel ausrichte und dass sie zudem unter Lipödem leide. Der Eingriff habe ihr ganz neue Lebensqualität verschafft.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

Imago Lucas Cordalis und Daniela Katzenberge bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin