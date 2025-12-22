Spoiler: Hier treffen Temptation-Marwin & Kevin aufeinander

Die Vorschau von Temptation Island V.I.P. macht Lust auf die nächste Folge – hier passiert nämlich etwas, was für die beliebte Reality-TV-Show mehr als ungewöhnlich ist. Anstelle eines Temptation-Dates trifft Marwin Klute (28) auf den Verführer Kevin, der seiner Freundin Melissa Heitmann (29) schöne Augen gemacht hat. Zu sehen ist nur ein kurzer Ausschnitt: Kevin betritt den Raum, geht auf Marwin zu und hält dem Realitystar die Hand hin. Dieser lehnt entzürnt ab: "Digga, nein, habe ich keinen Bock drauf."

Warum genau die beiden aufeinandertreffen, wird aus dem kurzen Clip nicht deutlich – normalerweise erfolgt eine solche Konfrontation zwischen vergebenen Kandidaten und ihren Gegenspielern höchstens bei der Reunion. Nun scheinen Marwin und Kevin jedoch schon zuvor die Chance zur Aussprache zu bekommen. Kevin leitet das Gespräch ein mit den Worten: "Ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen, oder?" Auch Melissa bekommt einen ungewöhnlichen Gesprächspartner: die Verführerin Selin. Die hat nur einen Rat für das OnlyFans-Model: "Melissa, lauf nicht, sondern renn! Renn!"

Für Melissa und Marwin verlief die Zeit bei "Temptation Island V.I.P." turbulent. Die 29-Jährige suchte dabei immer wieder den näheren Kontakt zu Kevin, den sie in der Show als Ruhepol bezeichnete. Für Marwin war diese Annäherung nur schwer zu verdauen – auf Instagram nannte er sie sogar eine "Fremdgeherin". Diesen Vorwurf wies Melissa jedoch weit von sich.

Instagram, RTL Collage: Marwin Klute, Verführer Kevin

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin

RTL "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Selin