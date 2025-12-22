Michelle Obama verschickt über 100.000 Karten zu Weihnachten

Weihnachtspost im XXL-Format: Michelle Obama (61) hat enthüllt, dass sie und Ehemann Barack Obama (64) jedes Jahr mehr als 100.000 Festtagskarten verschicken. Die frühere First Lady erklärte, dass die extrem lange Liste der Empfänger Freunde, Familienmitglieder, Geschäftspartner und Menschen aus dem Umfeld ihrer Stiftungen umfasst. Die Aussage fiel bei "Jimmy Kimmel Live!" am 15. Dezember und ließ nicht nur Moderator Jimmy Kimmel staunen – auch das Studiopublikum reagierte auf die von Michelle genannte Zahl mit hörbarem Raunen.

Michelle, die kürzlich mit ihrer erschlankten Figur Schlagzeilen machte, präzisierte in der Late-Night-Show, dass die enorme Zahl an Adressaten all jene einschließe, denen sie danken wollen. Insgesamt sei die Zeit vor Weihnachten im Hause Obama immer etwas hektisch: Parallel zur Vorbereitung der festlichen Post veröffentlicht Barack regelmäßig seine beliebten Jahresendlisten mit Favoriten aus Filmen, Serien, Musik und Büchern. 2024 fesselten ihn unter anderem Songs von Beyoncé (44), Kendrick Lamar (38) und Billie Eilish (24), während er in diesem Jahr vor allem von Kendrick Lamar, Lady Gaga (39) und Chappell Roan (27) schwärmte.

Beim Weihnachtsgeschenk für seine Frau verlässt sich Barack inzwischen trotz seines guten Geschmacks auf professionelle Unterstützung: Im Gespräch mit People verriet Michelle, dass ihre Stylistin Meredith Koop ihm bei der Auswahl der Geschenke unter die Arme greife. In den frühen Jahren ihrer Beziehung habe Barack zwar tapfer versucht, selbst die passenden Präsente zu finden, doch Michelles Reaktionen seien oft eher freundlich-diplomatisch ausgefallen: "Oh, immerhin hast du es versucht", erinnert sie sich lachend. Mit der Hilfe von Meredith könne Barack nun sicherstellen, dass die Geschenke punktgenau passen und seiner Frau tatsächlich Freude bereiten.

Getty Images Michelle Obama, ehemalige "First Lady"

Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama im Februar 2025