Tom Holland lobt Nolans "The Odyssey" als bestes Drehbuch

Der britische Schauspieler Tom Holland (29) hat kürzlich in einem Interview seine Begeisterung für Christopher Nolans (55) kommende Filmproduktion "The Odyssey" zum Ausdruck gebracht. Die Dreharbeiten für das Epos sind kürzlich abgeschlossen worden, und Tom, der in dem Film die Rolle des Telemachus verkörpert, lobte insbesondere das Drehbuch. "Das Drehbuch ist das beste, das ich je gelesen habe", sagte er gegenüber der Agence France-Presse. Regisseur Christopher Nolan, bekannt für seine unverwechselbare Art des Filmemachens, schätzte zudem den kollaborativen Ansatz am Set, so Holland. Der mit Spannung erwartete Film soll am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Christopher Nolans "The Odyssey" verspricht ein filmisches Highlight mit einer breiten Palette an Hollywood-Stars. Neben Tom gehören auch Matt Damon (54), Zendaya (29), Charlize Theron (50), Anne Hathaway (42) und viele andere zum beeindruckenden Ensemble der Verfilmung. Basierend auf Homers klassischem Epos erzählt der Film die abenteuerliche Heimreise des Odysseus nach dem Trojanischen Krieg. Vorab starten bereits die Vorverkäufe, die fast augenblicklich ausverkauft sind – ein Zeichen großer Vorfreude und hoher Erwartungen der Kinogänger. Diese Produktion verspricht, nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern auch eine spannende und beeindruckende Geschichte für das Publikum zu bieten.

Tom Holland, der bereits zahlreiche Blockbuster-Erfahrungen gesammelt hat, bezeichnete die Arbeit an "The Odyssey" als die "beste Erfahrung", die er je am Filmset gemacht habe. In einem Interview mit GQ Anfang Juli beschrieb er die Zusammenarbeit mit Nolan und dessen Frau Emma Thomas als "absolut fantastisch". Holland schwärmte von der intensiven und konstruktiven Atmosphäre am Set und nutzte die Gelegenheit, von dem erfahrenen Regisseur zu lernen. "Es war spannend und anders", sagte er, und bezeichnete die Möglichkeit, mit einer solchen Meisterschaft des Faches zu arbeiten, als "Job fürs Leben". Neben seiner beruflichen Entwicklung zeigte sich Holland auch privat glücklich, vereint an der Seite seiner Verlobten Zendaya, mit der er ebenfalls am Set stand.

Anzeige Anzeige

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur, 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024