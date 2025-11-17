Zendaya und Tom Holland erfüllen krankem Kind großen Wunsch

Hollywood-Paar Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) hat einem Make-A-Wish-Kind einen unvergesslichen Tag beschert. Gemeinsam begrüßten sie den elfjährigen Jack, der an einer seltenen Form von Knochenkrebs erkrankt ist und sich gerade in Remission befindet, am Set des neuen Spider-Man-Films in London. Tom erschien im bekannten Marvel-Kostüm, begleitet von Zendaya, die in einem schicken blauen Hemd und einem schwarzen Mantel beeindruckte. Jack schwärmte auf TikTok von diesem besonderen Moment und nannte es den "besten Tag seines Lebens", nachdem die beiden Stars Autogramme signiert, Fotos gemacht und ihm eine Tour über das Filmset ermöglicht hatten.

In einem Clip begrüßt Tom die Runde, setzt sich neben Jack und reagiert grinsend, als der Junge den Spiderman-Anzug lobt. "Ich liebe dieses hier auch", sagt der Schauspieler im Video, das Jack auf Social Media veröffentlichte. Make-A-Wish hatte Jack aus den USA nach London gebracht, wo die Dreharbeiten zu "Spider-Man: Brand New Day" nach einer kurzen Pause wieder voll laufen. Im September war Tom bei einem Stunt am Kopf verletzt worden, die Produktion wurde für eine Woche gestoppt, drehte anschließend aber weiter. Zendaya, die in der Reihe als MJ brilliert, wird laut Set-Gerüchten ebenfalls im neuen Teil zu sehen sein. Für Jack gab es an diesem besonderen Tag exklusive Einblicke in Action-Sequenzen, Requisiten und die Kulisse.

Make-A-Wish verfolgt das Ziel, Kindern mit schweren Erkrankungen Herzenswünsche zu erfüllen und ihnen Kraft für ihren Weg zu geben. Bei Jack hat die Organisation mit diesem Trip ihr Ziel voll und ganz erfüllt. Der Junge, der seine Krankheitsgeschichte bei Social Media offen teilt, konnte es sichtlich kaum fassen, dass er seine Idole wirklich in echt getroffen hat. Tom und Zendaya sind seit 2021 öffentlich ein Paar und haben im vergangenen Januar ihre Verlobung verkündet. Seitdem leben die beiden in einem Haus in London. Sie kennen sich seit ihrer Zusammenarbeit am Spiderman-Set im Jahr 2016, und ihre Chemie und Herzlichkeit zeigt sich nicht nur in ihren Filmen, sondern auch in Gesten, wie sie sie jetzt Jack gegenüber bewiesen haben.

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

TikTok / jacksjourney031 Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London

TikTok / jacksjourney031 Jack und Zendaya am Spiderman-Set in London