Tom Holland gibt nach Unfall am "Spiderman"-Set Entwarnung

Tom Holland (29) ist zurück im Rampenlicht, nachdem er sich bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Spider-Man: Brand New Day" kürzlich eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Der Unfall ereignete sich am 19. September, doch nur wenige Tage später zeigte sich der Schauspieler bereits wieder in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit seiner Verlobten Zendaya (29) besuchte er eine Veranstaltung seiner Wohltätigkeitsorganisation "The Brothers Trust" in London. Auf Instagram schrieb Tom über das Event: "Es tut mir leid, dass ich früh gehen musste, aber ich fühle mich besser und bin auf dem Weg der Besserung." Mit einem Augenzwinkern ergänzte er, dass sein Vater die Moderation übernommen habe, was die Show "deutlich lustiger" gemacht habe.

Die Dreharbeiten zu "Brand New Day", Toms viertem Solo-Film als Spider-Man, wurden nach einer einwöchigen Pause nun fortgesetzt. Gedreht wird derzeit unter anderem in der britischen Stadt Basingstoke, die als Kulisse für das filmische New York dient. An seiner Seite stehen erneut Zendaya und Jacob Batalon (28) vor der Kamera, ergänzt durch Neuzugänge wie Sadie Sink (23) und Mark Ruffalo (57). Die Fans können sich auf einen actiongeladenen Blockbuster freuen, dessen Produktionskosten auf rund 200 Millionen Dollar (etwa 171 Millionen Euro) geschätzt werden. Der Kinostart ist für Juli 2026 geplant.

Tom, der sich gemeinsam mit seinen Brüdern Sam, Harry und Paddy in der Wohltätigkeitsorganisation "The Brothers Trust" engagiert, beweist damit einmal mehr, dass ihn selbst ein Unfall nicht aufhält. Die Organisation unterstützt weltweit verschiedene Projekte, und die Events sind für ihn eine echte Herzensangelegenheit. Neben seiner Karriere gewährt er immer wieder Einblicke in sein Privatleben mit Zendaya, mit der er seit längerem liiert ist. Trotz des Unfalls am Set wirkt der Schauspieler entschlossener denn je, seine Projekte mit vollem Einsatz voranzutreiben.

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021