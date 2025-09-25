Tom Holland verletzt: Das kostet die Spider-Man-Drehpause

Am Set des neuen Films "Spider-Man: Brand New Day" kam es zu einem beunruhigenden Zwischenfall: Hauptdarsteller Tom Holland (29) erlitt bei einem missglückten Stunt eine leichte Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in den Leavesden Studios in Watford, England. Die Dreharbeiten wurden daraufhin unterbrochen und sollen laut Dailymail voraussichtlich eine Woche lang pausieren. Insider berichten, dass es unmöglich sei, ohne Tom neue Szenen zu drehen. An seiner Seite während dieser schwierigen Zeit bleibt seine Freundin und Co-Darstellerin Zendaya (29).

Die Produktionspause zieht immense Kosten nach sich. Laut Branchenexperten belaufen sich die täglichen Ausgaben, die auch ohne aktive Dreharbeiten anfallen, auf rund 1,5 Millionen Pfund (umgerechnet 1.718.409 Euro). Diese beinhalten die Bezahlung der Crew, Miete für Studioflächen sowie Ausgaben für Sets und Equipment, die auch im Stillstand anfallen. Trotz dieses Rückschlags ist die Filmpremiere für Juli 2026 geplant. Neben Zendaya gehört laut Berichten auch die "Stranger Things"-Darstellerin Sadie Sink (23) zum Cast der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Marvel-Universums.

Bereits im Sommer hatte Tom die Arbeiten am Film in Glasgow begonnen, wo die Stadt kurzerhand als New York City hergerichtet wurde. Der Schauspieler, der sich durch seine akrobatischen Fähigkeiten bei bisherigen "Spider-Man"-Projekten einen Namen gemacht hat, gilt als Perfektionist, wenn es um seine Stunts geht. Auch sein Vater Dominic hat inzwischen bestätigt, dass sein Sohn sich wohl noch eine Weile abseits des Projekts erholen muss. Trotz allem bleibt Tom für seine Fans ein Symbol der Entschlossenheit und Hingabe, und seine Partnerin Zendaya stärkt ihm weiterhin den Rücken.

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

ActionPress Tom Holland als Spider-Man

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021