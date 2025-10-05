Tom Holland und Jason Bateman verfilmen Grisham-Thriller

Jason Bateman (56) steht vor seinem nächsten großen Regieprojekt: die Verfilmung von John Grishams Roman "The Partner". Für Universal übernimmt Bateman nicht nur die Regie, sondern wird auch als ausführender Produzent tätig sein. In der Hauptrolle ist niemand Geringerer als Tom Holland (29) vorgesehen, der als Produzent ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist. Die Verhandlungen mit Tom sind zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Schauspieler soll die Rolle von Patrick Lanigan übernehmen, einem Anwalt, der seinen Tod vortäuscht und 90 Millionen Dollar aus seiner Kanzlei entwendet, um ein neues Leben zu beginnen.

Das spannende Drama wird von Graham Moore, dem Oscar-gekrönten Drehbuchautor von "The Imitation Game", adaptiert, was hohe Erwartungen an die Qualität des Skripts schürt. Die Handlung des Films verspricht Nervenkitzel pur: Patrick Lanigan inszeniert seinen Tod und flieht nach Südamerika, wo er zunächst Frieden und Liebe findet. Doch der Mandant, dessen Geld er gestohlen hat, lässt nichts unversucht, um ihn aufzuspüren. Schließlich bleibt Patrick keine andere Wahl, als sich dem FBI zu stellen und sich mit seiner Vergangenheit, einschließlich seiner zurückgelassenen Familie, auseinanderzusetzen. Die Produktion wird zudem von Harry Holland, Tom Hollands Bruder, und weiteren namhaften Produzenten unterstützt.

Während Jason Bateman vor allem durch seine schauspielerischen Leistungen in der Serie "Ozark" bekannt ist, hat er sich auch als Regisseur einen Namen gemacht. Mit Filmen wie "Bad Words" und "The Family Fang" zeigte er bereits sein Regietalent. Für seine Arbeit an "Ozark" wurde er 2019 mit einem Emmy als bester Regisseur ausgezeichnet. Tom Holland hingegen ist längst nicht mehr nur als Marvels Spider-Man bekannt. Neben seinen beachtlichen schauspielerischen Leistungen erprobt er sich zunehmend auch hinter der Kamera, was seine Zusammenarbeit mit seinem Bruder Harry besonders spannend macht. Die Verfilmung von "The Partner" dürfte somit nicht nur für Grisham-Fans ein Kinomagnet werden.

Collage: Tom Holland und Jason Bateman inszenieren "The Partner"

Jason Bateman, September 2025

Harry und Tom Holland , Schauspieler