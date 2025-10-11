Tom Holland wieder fit: Comeback am "Spider-Man"-Set

Tom Holland (29) ist wieder in seinem Element: Nach einer kurzen Drehpause aufgrund einer Gehirnerschütterung ist der Schauspieler zurück am Set von "Spider-Man: Brand New Day". Am Donnerstag wurde er laut TMZ erstmals wieder bei den Proben in London gesichtet, wo er sich voll konzentriert dem Feinschliff einer Szene widmete. Noch ohne das ikonische Spidey-Kostüm, aber mit Drehbuch in der Hand, probte der 29-Jährige unter den wachsamen Augen des Filmteams den perfekten Netzschwung.

Der Unfall hatte die Arbeiten kurzzeitig zum Erliegen gebracht, doch nun scheint die Produktion wieder reibungslos zu laufen. Tom zeigte sich auf dem Set konzentriert und bei bester Laune. Details darüber, was genau in der Szene vorkommen wird, sind nicht bekannt, aber es dürfte ein weiteres eindrucksvolles Abenteuer des beliebten Superhelden werden. Als erfahrener Schauspieler, der seit Jahren in die Rolle des Spider-Man schlüpft, bringt Tom auch dieses Mal volles Engagement und Spaß an der Arbeit mit.

Für Tom scheint nach dem Zwischenfall alles wieder in geordneten Bahnen zu laufen. Noch vor Kurzem zeigte er sich sichtlich gut gelaunt bei einer Veranstaltung in London, die er zusammen mit seiner Partnerin Zendaya (29) besuchte. Abseits der Filmwelt engagiert sich der Schauspieler ebenso leidenschaftlich für wohltätige Zwecke, unter anderem mit seiner Organisation "The Brothers Trust". Seine Fans lieben ihn nicht nur für sein Talent vor der Kamera, sondern auch für seine sympathische und bodenständige Art im echten Leben. Toms Einsatz für andere scheint ihm dabei genauso wichtig zu sein wie seine Karriere als Superheld auf der Leinwand.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland, Juli 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler