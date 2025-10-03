Von Fans belagert: Tom Holland & Zendaya engagieren Security

Tom Holland (29) und Zendaya Coleman (29) mussten drastische Maßnahmen ergreifen, um ihre Privatsphäre zu schützen. Fans tauchten wiederholt an ihrem 3,4-Millionen-Euro-Anwesen in West-London auf und baten um Selfies und Autogramme. Um sich vor den unerwünschten Besuchen zu schützen, engagierte das Paar nun einen Sicherheitsdienst, der sie täglich etwa 1.100 Euro kostet. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, genießen die beiden den Kontakt zu ihren Fans, schätzen jedoch auch ihr Privatleben. "Sie sind ein junges Paar, das einfach ein normales Leben führen möchte", hieß es.

Zusätzlich zu diesem privaten Problem kämpft Tom derzeit mit den Folgen eines Unfalls, der sich kürzlich während der Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Spider-Man: Brand New Day" ereignete. Ein missglückter Stunt an den Leavesden Studios in Watford führte zu einer Gehirnerschütterung, die ihn zur Ruhe zwingt. Sanitäter hatten ihn nach einem Vorfall, bei dem ein Seil riss, ins Krankenhaus gebracht. Obwohl die Verletzung nicht so gravierend ist wie zunächst befürchtet, legte das Produktionsteam die Dreharbeiten vorsorglich für zwei Wochen auf Eis, um dem Schauspieler die nötige Erholungszeit zu gewähren.

Für das verantwortliche Filmstudio bedeutet der Stillstand der hochbudgetierten Marvel-Produktion immense Kosten. Insider berichten, dass pro Tag etwa 1,7 Millionen Euro durch die Zwangspause verloren gehen, da Gehälter, Studio-Miete und Equipment-Kosten weiterhin gezahlt werden müssen. Trotz der Unterbrechung soll die Premiere des Films im Juli 2026 planmäßig erfolgen. Für das Paar bedeutet dies eine ungeplante Pause von den intensiven Dreharbeiten, die sie aber gemeinsam verbringen können. Tom und Zendaya, die ihre Verlobung Anfang des Jahres bestätigten, hatten sich am Set des erfolgreichen Spider-Man-Franchise kennengelernt.

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set