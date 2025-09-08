Bill Gates' Tochter bestätigt Trennung von McCartney-Enkel

Phoebe Adele Gates (22) ist nicht länger mit Arthur Donald zusammen. Die Tochter von Bill Gates (69) hat nun in dem Podcast "The Burnouts" bestätigt, dass sie nicht länger mit dem Enkel von Paul McCartney (83) zusammen ist. Phoebe und Arthur waren zwei Jahre zusammen. Doch das Kind des Microsoft-Gründers scheint nicht lange darüber zu trauern – denn sie ist bereits wieder in einer neuen Beziehung. "Es ist großartig. Es ist das Beste überhaupt", schwärmte sie und sagte weiter, dass es eine völlig neue Erfahrung für sie sei.

Um wen es sich bei ihrem neuen Partner handelt, verriet Phoebe fürs Erste aber noch nicht. Doch ihr Liebster ist wohl ihr größter Unterstützer – auch im Zusammenhang mit ihrer Online-Shopping-Marke Phia. Diesbezüglich frage sie ihn regelmäßig nach seiner Meinung. "Ich sage: 'Setz dich hin! Schau dir das neue Video an, das wir gerade auf dem Phia-Kanal veröffentlicht haben. Ich habe wirklich alles gegeben'", berichtete Bills Tochter strahlend während des Podcast-Interviews.

Im vergangenen Juni wurde Phoebes Beziehung zu dem McCartney-Enkel öffentlich. Arthur begleitete sie sogar zu ihrer Abschlussfeier an der Stanford University. "Mein Partner Arthur nimmt mich nach der Zeremonie mit!", bestätigte sie damals gegenüber Nylon ihre Liebe zu dem 25-Jährigen. Nun sind die Gates und die McCartney-Familien nicht länger miteinander vereint. Ob sich Phoebe und Arthur nach fast zwei Jahren im Guten trennten, ist nicht klar.

Instagram / phoebegates Arthur Donald McCartney und Phoebe Adele Gates, Oktober 2023

Getty Images Phoebe Adele Gates, Tochter von Bill Gates

Instagram / phoebegates Bill Gates mit seiner Tochter Phoebe, Oktober 2024

