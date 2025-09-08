Debby Ryan & Twenty-One-Pilots-Star Josh Dun erwarten Baby

Debby Ryan (32) und Josh Dun (37) haben freudige Nachrichten: Die Schauspielerin und der Twenty-One-Pilots-Star werden erstmals Eltern! Ihre Babynews geben die beiden jetzt mit einem süßen Beitrag auf Instagram bekannt, wo sie Schnappschüsse von Debbys deutlich sichtbarem Babybauch, ein Ultraschallbild sowie ein weiteres Foto teilen, auf dem der Musiker seine Hand liebevoll auf den Bauch seiner Frau legt. "Dun & Dun + Eins", schreiben die werdenden Eltern stolz dazu.

Der Post erntete zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Fans des Paares. "Ich freue mich so sehr für dich und Josh! Schicke euch ganz viel Liebe und positive Energie!", schreibt etwa Debbys "Jessie"-Co-Star Kevin Chamberlin. Auch Schauspielerin Alison Brie (42) schwärmt: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch!" Ein weiterer Nutzer betont: "Ich kann es nicht fassen – was! Glückwunsch!" Das freudige Ereignis kommt fast sechs Jahre nach der Hochzeit des Paares am 31. Dezember 2019.

Für Debby ist die Karriere seit der Disney-Serie "Jessie" von Erfolg gekrönt. Sie übernahm bedeutende Rollen in der Netflix-Serie "Insatiable" und in Filmen wie "Night Teeth" und "Horse Girl". Bei Josh läuft es ebenfalls rund: Er ist fester Bestandteil des sechsfach Grammy-nominierten Duos Twenty One Pilots, das mit Hits wie "Stressed Out" die Musikwelt eroberte. Als das Paar 2019 ohne großes Aufsehen heiratete, sahen viele Fans darin bereits den Beginn einer aufregenden gemeinsamen Reise. Nun nimmt ihr Leben als baldige Eltern eine noch schönere Wendung.

Getty Images Debby Ryan und Josh Dun bei den MTV Video Music Awards 2021

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun verkünden die Schwangerschaft

Getty Images Josh Dun und Debby Ryan bei den iHeartRadio Music Awards 2021

