Debby Ryan feiert süße Babyparty mit Gatte Josh und Freunden

Debby Ryan (32) und Josh Dun (37) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Anlässlich ihres großen Glücks feierten die Schauspielerin und der Twenty-One-Pilots-Drummer gemeinsam mit ihren engsten eine Babyparty. Das Motto des Abends: "Dun & Dun + One". Wie Debby ihren Fans in einem Beitrag auf Instagram verrät, waren Freunde von weit weg angereist – so unter anderem ihr früherer "Jessi"-Co-Star Karan Brar (26). Auf einem der Bilder posieren die zwei gemeinsam, nur in vertauschten Rollen: Sie hält seinen Bauch, als sei er aktuell der Schwangere.

Wie auf weiteren Bildern zu erkennen ist, war unter anderem auch Cole Sprouse (33) einer der geladenen Gäste. Debby, Cole und sein Zwillingsbruder Dylan Sprouse (33) standen in den 2000er-Jahren gemeinsam für die Disney-Serie "Hotel Zack & Cody – an Bord" vor der Kamera. Die wohl schönsten Bilder der Party sind jedoch die von Debby und Babydaddy Josh. Während das Paar in einer Aufnahme gemeinsam den wachsenden Bauch hält und glücklich in die Kamera schaut, ist auf einem weiteren Schnappschuss festgehalten, wie der Musiker die Kugel behutsam küsst. "Man sagt, dass es in Kalifornien nicht viel regnet, aber wir wurden von einem Regenguss der Liebe überrascht", kommentiert Debby ihren Beitrag dankbar.

Debby und Josh gehen seit 2013 gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie sich im Jahr 2018 verlobt hatten, folgte am Silvestertag 2019 die heimliche Hochzeit. Dass sie nun gemeinsam ihr erstes Baby erwarten, machten sie Anfang September mit niedlichen Bildern auf Instagram öffentlich. Neben einem Ultraschallbild veröffentlichten sie auch ein gemeinsames Foto, auf dem Josh von hinten den Bauch seiner Liebsten hält, ihr einen Kuss auf den Hals drückt und ein süßes Paar Mini-Vans in die Kamera hält. "Dun & Dun + One", verkündeten sie glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / debbyryan Josh Dun und Debby Ryan, Musiker und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun verkünden die Schwangerschaft