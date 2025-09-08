Denise Herrmann-Wick ist zum zweiten Mal Mama geworden

Denise Herrmann-Wick und Thomas Wick schweben im Babyglück: Die einstige Biathlon-Olympiasiegerin und der ehemalige Skilangläufer sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Zu einem Bild von zwei winzigen Babyfüßen verkündet das Paar auf Instagram voller Stolz: "Am 28.08.25 hat unser kleiner Arvid das Licht der Welt erblickt – gesund, kraftvoll, voller Leben." Nicht nur Denise und Thomas, sondern auch ihre erste Tochter Jonna, die im April 2024 geboren wurde, zeigt sich offenbar begeistert von ihrem neuen Geschwisterchen: "Seine große Schwester strahlt, jubelt, liebt – von der ersten Sekunde an."

Die freudigen Glückwünsche von den Fans, Freunden und ehemaligen Kollegen des Paares ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte gratulierte unter anderem Franziska Hildebrandt, Denise' ehemalige Biathlon-Kollegin. Die einstige Sportlerin wurde im Januar dieses Jahres selbst zum zweiten Mal Mama und schrieb mit einem Augenzwinkern: "Mit Zweien ist es doppelt so lustig." Auch Biathletin Janina Hettich freute sich mit dem Paar und kommentierte: "Willkommen auf dieser Welt, kleiner Arvid."

Denise und Thomas wohnen mit ihren Kindern im bayerischen Ruhpolding. Im Jahr 2023 hatte sich die Sportlerin dazu entschieden, ihre Karriere zu beenden, um die Familienplanung in den Vordergrund zu stellen. Denise galt als die erfolgreichste deutsche Biathletin der letzten Jahre und krönte ihre Laufbahn mit einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Nach ihrem Rücktritt hat sich die Biathletin auch in anderen Bereichen verwirklicht: Vergangene Saison war sie etwa als TV-Expertin für das ZDF tätig und wurde von ihrer Familie, darunter die damals noch kleine Jonna, bei ihrem Debüt in Kontiolahti begleitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / denise.herrmann Denise Hermann-Wick, Sportlerin

Anzeige Anzeige

Instagram / denise.herrmann Denise Hermann-Wick und Thomas Wick im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Hermann-Wick im Februar 2023