Hier bekommt Designer Giorgio Armani seine letzte Ruhestätte

Der legendäre italienische Designer Giorgio Armani (†91) wird am Montag in einer privaten Zeremonie in Rivalta, Norditalien, seine letzte Ruhe finden. Die Beisetzung, bei der nur Familienangehörige und enge Freunde anwesend sein werden, findet laut Corriere della Sera in der Nähe seiner Geburtsstadt Piacenza statt. Dort liegt auch das Grab seiner Mutter. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng und Rivalta wird während der Zeremonie kurzzeitig abgesperrt sein, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Bereits am Wochenende hatten Tausende Menschen die Gelegenheit, in Mailand von Armani Abschied zu nehmen.

Unter den Tausenden Trauergästen in Mailand war auch Donatella Versace (70), die ihrem verstorbenen Kollegen mit Sonnenbrille, schwarzem Kostüm und einem Strauß weißer Blumen die letzte Ehre erwies. Der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, gehörte ebenfalls zu den prominenten Persönlichkeiten, die ihre Anteilnahme zeigten. Die Armani-Gruppe verkündete am 4. September den Tod ihres Gründers, der bis zuletzt leidenschaftlich für sein Unternehmen tätig war.

Giorgio Armani, der bis in seine letzten Tage an der Spitze seines Imperiums stand, hinterlässt ein unvergessenes Erbe in der Modewelt. Wer dieses fortführt, ist bisher noch nicht offiziell bekannt. Sein außergewöhnliches Talent und scharfer Geschäftssinn verhalfen ihm dazu, einige der einflussreichsten und zeitlosesten Kollektionen der Welt zu kreieren. Schon seit den Anfängen seiner Karriere beeindruckte er mit einem puristischen Stil, der Eleganz und Schlichtheit vereinte. Auch nach seinem Tod wird der Name Armani mit Luxus und Raffinesse verbunden bleiben, ein Tribut an das Vermächtnis eines Mannes, der die Modewelt maßgeblich prägte.

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Imago Donatella Versace nimmt Abschied von Giorgio Armani, September 2025

