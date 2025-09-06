Donatella Versace nimmt Abschied von Giorgio Armani (†91)

Donatella Versace (70) hat in Mailand Abschied von Giorgio Armani (†91) genommen. Die berühmte Designerin zeigte sich auf der Via Bergognone in einem schwarzen Kostüm, einer dunklen Sonnenbrille und trug einen Strauß weißer Blumen. Im Armani/Teatro wurde der Sarg des Modeschöpfers in einem abgedunkelten Raum aufgebahrt, umgeben von einem Meer aus Lichtern. Neben Donatella würdigten zahlreiche Persönlichkeiten, darunter Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala, den herausragenden Beitrag von Armani zur Modewelt.

Auf Instagram teilte Donatella ein emotionales Statement mit ihren Followern. Sie veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto von Armani und schrieb dazu: "Die Welt hat heute einen Giganten verloren. Er hat Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben." Laut der Armani-Gruppe starb der Designer, der von seinen Mitarbeitern liebevoll "Il Signor Armani" genannt wurde, am 4. September 2025 im Kreise seiner Angehörigen. Die öffentliche Aufbahrung seines Sarges in Mailand ermöglicht es Trauernden, noch bis zum 7. September von ihm Abschied zu nehmen.

Giorgio Armani galt als Arbeitstier, das bis zu seinen letzten Tagen an Projekten arbeitete und stets neue Ideen entwickelte. Er hinterlässt ein Imperium, das seinen Namen weltweit bekannt gemacht hat. Donatella Versace und Giorgio Armani waren nicht nur Kollegen, sondern teilten auch eine enge Verbindung durch ihre unerschütterliche Hingabe zur Mode. Versace, bekannt für ihren extravaganten Stil, respektierte Armanis minimalistischen Ansatz in der Modewelt zutiefst. Die intime Beerdigung des Modeschöpfers erfolgt gemäß seinem letzten Wunsch im privaten Rahmen.

Anzeige Anzeige

Imago Donatella Versace nimmt Abschied von Giorgio Armani, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Im Armani/Teatro nehmen die Menschen Abschied von Giorgio Armani

Anzeige Anzeige