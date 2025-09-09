Ganz privat: Modeschöpfer Giorgio Armani wurde beerdigt

Der legendäre Modedesigner Giorgio Armani (†91) wurde, wie die Zeitung Libertà berichtet, am Montag in einer privaten Zeremonie in Rivalta, Norditalien, beigesetzt. Nur engste Freunde und Familienangehörige nahmen an der Beerdigung teil und erwiesen ihm nach seinem Wunsch die letzte Ehre. Die Ortschaft wurde während der Zeremonie abgesperrt, um eine intime und private Atmosphäre zu gewährleisten. Die Beisetzung fand unweit seines Geburtsortes Piacenza statt, ganz in der Nähe des Grabes seiner Mutter.

Bereits am Wochenende zuvor hatten Tausende Menschen in der Modestadt Mailand Abschied von dem Designer genommen. Der Sarg von Giorgio Armani war am Hauptsitz seines Luxuslabels aufgebahrt, wo unter anderem Donatella Versace (70) ihm die letzte Ehre erwies. Mit schwarzem Kostüm, dunkler Sonnenbrille und einem weißen Blumenstrauß erregte sie Aufmerksamkeit unter den Trauernden. Auch der Bürgermeister von Mailand, Giuseppe Sala, nahm am Abschied teil, um seine Wertschätzung zu zeigen.

Giorgio Armani, der im Alter von 91 Jahren friedlich verstorben ist, hinterlässt eine beeindruckende Karriere. Noch bis kurz vor seinem Tod war der Modeschöpfer unermüdlich für sein Unternehmen tätig und entwickelte neue Projekte und Kollektionen. Der Einfluss von "Il Signor Armani", wie er von seinen Mitarbeitern liebevoll genannt wurde, reichte weit über die italienischen Grenzen hinaus. Bekannte Persönlichkeiten aus aller Welt, wie Fürstin Charlène (47) von Monaco und Julia Roberts (57), würdigten ihn auf sozialen Medien. Armani war bekannt für sein feines Gespür für Stil und seine unnachgiebige Arbeitsmoral, die ihm Ruhm und Respekt in der Modewelt einbrachten.

Getty Images Giorgio Armani, 2019

IMAGO / ABACAPRESS Donatella Versace, 2025

Getty Images Giorgio Armani, Juni 2023