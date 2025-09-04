Trauer um Designer: Julia Roberts & Co. ehren Giorgio Armani

Die Modewelt trauert um eine Ikone: Giorgio Armani (†91) ist am 4. September verstorben. Die Bestätigung über seinen Tod kam vom Modehaus Armani selbst und ließ die Mode- und Prominentenwelt erschüttert zurück. Zahlreiche Stars, darunter Julia Roberts (57), Victoria Beckham (51) und Russell Crowe (61), würdigten das Erbe des beliebten Designers. Auf Instagram verabschiedete sich Julia Roberts emotional von ihrem "wahren Freund und einer Legende", während Victoria Beckham von dem Verlust in der Modewelt sprach und schrieb: "Ich fühle mich geehrt, ihn als Freund gehabt zu haben."

Schon lange vor seinem Tod galt Giorgio Armani als legendäre Figur in der Modebranche, dessen Einfluss weit über modische Referenzen hinausging. Russell Crowe teilte eine besondere Anekdote über sein erstes Aufeinandertreffen mit der Eleganz eines Armani-Anzugs. Bei der Premiere von "L.A. Confidential" in Cannes 1997 rettete ihm ein Armani-Anzug den Tag, nachdem sein Gepäck verloren gegangen war. Diese Premiere markierte den Beginn einer fortdauernden Vorliebe des Schauspielers für die Mode des Designers. Russell erinnerte sich daran, wie viele bedeutende Momente seines Lebens er in Armani verbracht hatte.

Das Band zwischen Giorgio Armani und seinen prominenten Bewunderern wie Julia Roberts ging tiefer als nur bis zur modischen Oberfläche. Julia, deren ikonischer übergroßer grauer Armani-Anzug bei den Golden Globes 1990 zu einem unvergesslichen Look wurde, betonte auch die persönliche Verbindung. Sie beschrieb Armani als einen Mann mit einem einzigartigen Stil und Flair, der die Modewelt mit Energie und visionärem Denken bereichert hat. Russell Crowe, der bedauerte, dass ein geplantes Treffen in Mailand nie stattfinden wird, verabschiedete sich mit den Worten: "Du lebst immer in meinem Herzen weiter." Diese persönliche Verbundenheit und Wertschätzung zeigt, dass Armanis Einfluss weit über Stoff und Design hinausreicht und einen bleibenden Eindruck im Leben vieler hinterlassen hat.

Getty Images Giorgio Armani, Designer

Getty Images Russell Crowe im Juni 2023

