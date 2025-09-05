Fürstin Charlène verabschiedet sich von Giorgio Armani (†91)

Der Tod des legendären Designers Giorgio Armani (†91) hat weltweit Trauer ausgelöst. In einem emotionalen Tribut hat Fürstin Charlène von Monaco (47) ihre Bewunderung und Dankbarkeit für den Mode-Guru auf Instagram geteilt. Sie veröffentlichte ein besonderes Foto von ihrer Hochzeit im Jahr 2011, auf dem Armani mit einem strahlenden Lächeln neben ihr und ihrem Ehemann, Fürst Albert, posiert. Armani hatte für diesen besonderen Tag Charlènes einzigartiges Brautkleid entworfen.

Das Kleid der Fürstin war ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Es handelte sich um ein elegantes Satinkleid mit Bardot-Ausschnitt, das mit fast 40.000 Swarovski-Steinen und 20.000 Perlen kunstvoll verziert war. Diese aufwendige Gestaltung machte das Kleid zu einem unvergesslichen Highlight. Charlène brachte ihre Trauer und Wertschätzung für Armani zum Ausdruck, indem sie seine Fähigkeit, Trends zu setzen und ganze Generationen zu inspirieren, lobte. Sie betonte außerdem: "Sein Werk und seine Leistungen werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent bleiben."

Mit ihrem Abschied reiht sich Charlène in die lange Liste jener ein, die Giorgio Armani als eine zentrale Figur in der Modewelt ehren. Auch Hollywood-Stars wie Julia Roberts (57) und viele andere Prominente zollten dem verstorbenen Designer Tribut, indem sie ihre Dankbarkeit und den tiefen Respekt für seine Arbeit und seinen Einfluss innerhalb der Branche zum Ausdruck brachten. Diese emotionalen Reaktionen zeigen deutlich, welchen unvergleichlichen Einfluss Armani auf die Modewelt und seine Zeitgenossen ausübte.

Getty Images Fürstin Charlène an ihrem Hochzeitstag, 1. Juli 2011

Getty Images Giorgio Armani, Oktober 2018

