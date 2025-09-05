Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Royals
Fürstenhaus Monaco
Fürstin Charlène
Fürstin Charlène verabschiedet sich von Giorgio Armani (†91)

Fürstin Charlène verabschiedet sich von Giorgio Armani (†91)

- Lisa Federschmidt
Lesezeit: 2 min

Der Tod des legendären Designers Giorgio Armani (†91) hat weltweit Trauer ausgelöst. In einem emotionalen Tribut hat Fürstin Charlène von Monaco (47) ihre Bewunderung und Dankbarkeit für den Mode-Guru auf Instagram geteilt. Sie veröffentlichte ein besonderes Foto von ihrer Hochzeit im Jahr 2011, auf dem Armani mit einem strahlenden Lächeln neben ihr und ihrem Ehemann, Fürst Albert, posiert. Armani hatte für diesen besonderen Tag Charlènes einzigartiges Brautkleid entworfen.

Das Kleid der Fürstin war ein Meisterwerk der Handwerkskunst. Es handelte sich um ein elegantes Satinkleid mit Bardot-Ausschnitt, das mit fast 40.000 Swarovski-Steinen und 20.000 Perlen kunstvoll verziert war. Diese aufwendige Gestaltung machte das Kleid zu einem unvergesslichen Highlight. Charlène brachte ihre Trauer und Wertschätzung für Armani zum Ausdruck, indem sie seine Fähigkeit, Trends zu setzen und ganze Generationen zu inspirieren, lobte. Sie betonte außerdem: "Sein Werk und seine Leistungen werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent bleiben."

Mit ihrem Abschied reiht sich Charlène in die lange Liste jener ein, die Giorgio Armani als eine zentrale Figur in der Modewelt ehren. Auch Hollywood-Stars wie Julia Roberts (57) und viele andere Prominente zollten dem verstorbenen Designer Tribut, indem sie ihre Dankbarkeit und den tiefen Respekt für seine Arbeit und seinen Einfluss innerhalb der Branche zum Ausdruck brachten. Diese emotionalen Reaktionen zeigen deutlich, welchen unvergleichlichen Einfluss Armani auf die Modewelt und seine Zeitgenossen ausübte.

Fürstin Charlène an ihrem Hochzeitstag, 1. Juli 2011
Getty Images
Fürstin Charlène an ihrem Hochzeitstag, 1. Juli 2011
Giorgio Armani, Oktober 2018
Getty Images
Giorgio Armani, Oktober 2018
Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024
Frederic Dides
Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024
In diesem Artikel