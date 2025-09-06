Tausende nehmen in Mailand Abschied von Giorgio Armani

Die Modewelt trauert um Giorgio Armani (†91), der am 4. September in Mailand verstorben ist. Am Wochenende öffnet das Armani/Teatro seine Türen, um Tausenden von Fans und Bewunderern die Möglichkeit zu bieten, Abschied zu nehmen. An dem berühmten Ort, an dem seine beeindruckenden Kollektionen die Massen bezauberten, wird sein Sarg aufgebahrt. Das berichtet unter anderem CNN. Neben vielen Modebegeisterten legten auch prominente Persönlichkeiten wie Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala und die Modedesignerin Donatella Versace (70) ihre Blumen nieder und zollten dem Modekönig ihren Respekt.

Giorgios Sarg bleibt jedoch verschlossen. Berichten von Corriere della Sera zufolge hatte er durch gesundheitliche Komplikationen in den letzten Monaten stark an Gewicht verloren. Der Designer hatte stets darauf geachtet, dass seine Erscheinung makellos war. Dementsprechend hätte es ihm der Zeitung zufolge nicht gefallen, sich nicht in "Topform" zu zeigen. Die Trauerhalle im Armani-Theater bleibt bis einschließlich 7. September geöffnet. Am Montag soll die streng private Beerdigung stattfinden, zu der lediglich etwa 20 Personen eingeladen sind, um im engsten Kreise Abschied zu nehmen.

Die traurige Nachricht von Giorgios Tod wurde am Donnerstag offiziell von der Armani-Gruppe bestätigt und löste weltweit große Anteilnahme aus. In einem bewegenden Statement auf Instagram würdigten seine Mitarbeitenden ihn als "Schöpfer, Gründer und unermüdlichen Antrieb" ihres Hauses. "Mailand, 4. September 2025 – Mit unendlicher Trauer kündigt die Armani-Gruppe den Tod ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antriebs an: Giorgio Armani. Signor Armani, wie er immer respekt- und bewundernswert von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genannt wurde, ist friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben", hieß es im Namen der gesamten Gruppe.

Getty Images Giorgio Armani, 2019

IMAGO / ABACAPRESS Donatella Versace, 2025

Getty Images Girogio Armani, Designer