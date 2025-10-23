Böse Überraschung: Antonia Hemmer klagt über Nachzahlung

Antonia Hemmer (25) hat auf Instagram offenbart, dass sie eine unerwartete finanzielle Belastung trifft. Der Reality-TV-Star erhielt kürzlich eine E-Mail von ihrem Vermieter, die eine Nachzahlung von knapp 2000 Euro forderte. "Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen", schilderte sie ihren Followern. Grund für die hohe Summe sei der Whirlpool, den sie im letzten Jahr in ihrer Wohnung in Köln genutzt hatte. Die Heizkosten für das luxuriöse Badevergnügen hätten offenbar die Nebenkosten in die Höhe getrieben, erklärte Antonia. Ihre Lehre aus der Sache: "Legt euch lieber keinen zu."

Die 25-Jährige, die nach eigener Angabe alleine lebt und ohnehin selten in Köln ist, war von der Höhe der Nachzahlung offenbar völlig überwältigt. Dennoch nahm sie das Ganze mit einer Prise Humor und teilte ihre Erfahrungen mit ihren Fans. "Ich hatte mir neulich noch überlegt, ob ich mir einen neuen Whirlpool hole – auf gar keinen Fall", so ihre Entschlossenheit. Für ihre Anhänger hat sie am Ende noch einen wertvollen Rat: "Heizen kann schnell zur teuren Luxusfalle werden." Zu den Auswirkungen auf ihre finanziellen Planungen äußerte sie sich jedoch nicht weiter.

Privat scheint es bei Antonia trotz dieser monetären Unannehmlichkeit bestens zu laufen. Gerade erst plauderte der TV-Star in einer Story über ihren neuen Freund, den sie auf außergewöhnliche Weise kennenlernen durfte. Dass sie ihren Alltag und auch die damit verbundenen Herausforderungen nun mit einem Partner teilen kann, dürfte Trost über die unliebsame Nachzahlung spenden. Details zu ihrem Freund hält die Kölnerin trotz publikumsnaher Geschichten jedoch weiterhin zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Anzeige