Beleidigt, bedroht und erpresst? Gigi Birofios Ex packt aus

Das Liebesdrama zwischen Gigi Birofio (26) und seiner Ex-Freundin Vicky nimmt immer schmutzigere Züge an. Auf ihrem Instagram-Account erhob die Blondine jetzt schwere Vorwürfe gegen den Realitystar. Sie behauptet, Gigi habe sie erpresst und bedroht. In einer eindringlichen Nachricht an ihre Follower kündigte sie an, später ein Video mit weiteren Details zu veröffentlichen. Sie schrieb: "Leute, ich habe das Video schon abgedreht! Mir wird der Mund verboten und ich werde bedroht und erpresst – aber das ist mir gerade wirklich egal. Ich werde heute Abend alles posten, bis später." Zur Untermauerung ihrer Aussagen teilte sie einen Screenshot, der zeigen soll, wie Gigi sie mehrfach beleidigte, darunter mit dem Wort "H*re".

Die Anschuldigungen sorgen für viel Wirbel, da der Screenshot aus einem Suchverlauf zu stammen scheint und die Identität des Absenders somit wohl eindeutig zu bestätigen ist. Dennoch hinterlassen Vickys Aussagen einen bleibenden Eindruck. Besonders schockierend ist der Vorwurf, dass sie bedroht worden sei – und der Umstand, dass sie ihr Schweigen brechen will, um ihre Version der Ereignisse zu teilen. Ihre Abonnenten spekulieren jetzt, was genau in dem angekündigten Video enthüllt werden könnte und wie Gigi auf diese Eskalation reagieren wird. Bisher hat er sich zu den Vorwürfen öffentlich nicht geäußert.

In der vergangenen Nacht legte die Ex-Freundin von Gigi auf Instagram noch einmal nach und teilte mit ihren Followern weitere schockierende Zeilen. In ihrer Instagram-Story schrieb Vicky: "Ein männlicher Narzisst betrügt seine Frau, während er ihr vorwirft, ihm zu vertrauen." Offen kritisierte die Influencerin, dass "starke Frauen" von manchen Männern systematisch klein gemacht würden. Diese Worte sorgten in den sozialen Medien direkt für Aufsehen, da viele Fans der Überzeugung waren, dass sie damit auf Gigi anspielte.

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Inlfuencerin Vycz, Februar 2025

Imago Gigi Birofio, Reality-TV-Star

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

