Nach Umut-Drama: Sind Jeje Lopes und Joena noch befreundet?

Jeje Lopes sorgt aktuell bei Love Island VIP für Gesprächsstoff, denn die Datingshow bringt für die Social-Media-Bekanntheit emotionale Höhen und Tiefen mit sich. Besonders schwierig wurde es für sie, als ihre Freundin Joena Steilen mit Jejes Couple Umut Tekin (28) zu flirten begann. Für die Zuschauer ein echter Schockmoment, aber wie sieht es jetzt, nach dem Insel-Drama, zwischen den Freundinnen aus? Im Gespräch mit Promiflash stellte Jeje klar: "Wir sind nach wie vor befreundet. Ja, wir haben es aus der Welt geschafft."

Joena habe laut Jeje inzwischen erkannt, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung war. "Menschen machen Fehler – auch ich, und deswegen sehe ich keinen Grund, die Freundschaft mit ihr zu beenden", erklärte Jeje. Sie betont, wie wichtig ihr die Verbindung ist: "Ich weiß, wer sie ist, was ich an ihr habe. Sie ist ein verdammt toller Mensch", sagte sie weiter.

In Folge 14 der Show kam es zum großen Eklat zwischen den beiden Freundinnen. Joena rechtfertigte ihr Verhalten mit den Worten, Umut habe ihr vermittelt, es wäre noch nichts Ernstes zwischen ihm und Jeje. Die Datingshow zeigte damals, wie sehr Jeje das Ganze mitnahm. Weinend äußerte sie: "Umut zu verlieren tut mir weh und es verletzt mich, aber eine Freundschaft zu verlieren ist noch mal eine andere Liga." Auch am nächsten Morgen blieb das Verhältnis zwischen den Realitystars eisig. Für viele Zuschauer schien es, als sei die Freundschaft endgültig zerbrochen. Doch Jejes aktuelle Aussagen zeigen, dass die beiden ihre Differenzen überwunden haben.

