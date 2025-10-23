Deutlich kürzer: Ina Borck zeigt stolz ihre neue Frisur

Social-Media-Star Ina Borck (29) präsentiert stolz ihren neuen Look auf Instagram. In ihrer Story zeigt sie ihre frisch geschnittenen Haare, die nun bis auf Schlüsselbeinhöhe reichen. Statt der lang gewohnten Mähne trägt die Influencerin nun eine moderne, deutlich kürzere Frisur in einem strahlenden Blondton. Ihre Zufriedenheit hält sie nicht zurück: "Sorry für den Spam, aber ich liebe es komplett", schreibt Ina dazu. Mit Hilfe von Extensions sorgt sie weiterhin für die gewohnte Fülle und lächelt zufrieden in die Kamera.

Für Ina dürfte die neue Frisur nicht nur ein äußeres, sondern auch ein inneres Statement sein. Die Influencerin hatte sich in der Vergangenheit immer wieder mit Kritik zu ihrem Aussehen auseinandersetzen müssen. Manche Kommentatoren warfen ihr vor, sich nicht mehr ausreichend zu pflegen, insbesondere nachdem ihre Haare auf Bildern hin und wieder unfrisiert wirkten. Unbeirrt davon und mit einem zufriedenen Lächeln zeigt Ina nun, dass sie sich selbst die größte Unterstützung bleibt und es genießt, sich etwas Gutes zu tun.

Inas Leben hält derzeit Herausforderungen bereit, die über Haarfragen hinausgehen. Die Influencerin musste in der Vergangenheit gesundheitliche Rückschläge hinnehmen, darunter einen Schlaganfall, der ihr Leben veränderte. Dazu kommen familiäre Belastungen, die sie durchstehen muss. Bei ihren Fans sorgt sie immer wieder für Bewunderung, gerade weil sie trotz aller Schwierigkeiten ihren Weg geht und offen mit persönlichen Themen umgeht. Die neue Frisur zeigt dabei auch symbolisch ihre Stärke, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren.

Instagram / inaontour Inaontour, Influencerin

Instagram / inaontour Ina mit neuer Frisur 2025

