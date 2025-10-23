"Temptation Island VIP"-Kritik: Marwin & Wladi rudern zurück

Bei der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. sorgten Marwin Klute und Wladi mit einem Gespräch über ihre Freundinnen Melissa Heitmann (29) und Chiara Antonella (28) für eine Welle der Empörung. Die beiden Reality-TV-Stars plauderten darüber, wie sich Frauen ihrer Meinung nach kleiden sollten. Das sorgte bei den Zuschauern für massiven Unmut. Nach dem darauffolgenden Shitstorm äußerten sich die beiden nun zu den kritisierten Aussagen und erklärten ihre Sichtweise. "Das sollte so tatsächlich gar nicht rüberkommen", versicherte Marwin im Interview mit Promiflash.

In dem Gespräch erklärte der Influencer weiter, dass es ein Missverständnis sei und er seine Worte anders gemeint habe. "Ich trainiere ja auch sehr viel, um mich wohlzufühlen. In einer Beziehung mache ich das auch ein Stück weit für meine Partnerin Melissa, aber letztendlich geht es auch darum, sich selbst zu gefallen." Auch Wladi bemühte sich, seine Ausdrucksweise zu relativieren: "Meine Aussage war, dass Frauen sich für Männer hübsch machen, aber nicht ausschließlich, sondern auch, weil man jemandem gefallen möchte." Beide betonten, dass sie den aufkommenden Kritikpunkten offen gegenüberstehen und aus der Situation lernen möchten.

Innerhalb des Formats wurde deutlich, wie viel Bedeutung Marwin dem Aussehen seiner Freundin beimisst – und das nicht nur am Tag, sondern auch nachts. Melissa überraschte die anderen Kandidatinnen mit der Aussage, dass sie fast immer Dessous beim Schlafen trage – auch wegen ihres Partners. "Letztens war ich krank. Ich war krass erkältet, und ich hab ein T-Shirt von ihm angezogen, weil es gemütlicher ist. Dann meinte er so: 'Baby, kannst du bitte wieder deine Sachen tragen? Deine Sachen sehen besser aus'", erzählte sie.

