Zwei Kinder: Für Lisa Akkaya ist es aktuell "schon hart"

Lisa Marie Akkaya (24) erlebt derzeit eine turbulente Zeit als junge Mutter. Vor Kurzem bestätigte die Influencerin, dass sie und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) den Schritt in ihr neues Haus gewagt haben. Doch damit nicht genug: Vor weniger als einem Jahr kam ihr erstes Kind Emilio zur Welt – und seit einigen Wochen komplettiert der kleine Xavi die junge Familie. Gegenüber Promiflash stellt Lisa klar: "Auf jeden Fall hat sich was verändert!" Insbesondere der Alltag mit ihrem knapp einjährigen Sohn und einem Baby sei für die zweifache Mama manchmal eine große Herausforderung. "Es ist schon hart, mit einem sehr aktiven Baby und einem schreienden Baby. Man vergisst jetzt auch total, dass Emi selber noch ein Baby ist, weil er im Vergleich zu Xavi schon so groß ist und so viel gelernt hat in den wenigen Monaten", erklärt sie.

Konkret wird es vor allem dann, wenn Emilio losflitzt: Der kleine Wirbelwind hat das Laufen entdeckt und zieht sich an allem hoch, was ihm in die Finger kommt – nichts ist vor ihm sicher. "Emilio läuft jetzt schon und klettert überall drauf. Egal, ob das Sofa, Stühle oder Kommoden sind... man muss immer aufpassen", erzählt Lisa Promiflash. Gleichzeitig verlangt der kleine Xavi nach permanenter Nähe und Fürsorge. "Und jetzt ist da noch Xavi, der auch 24 Stunden Aufmerksamkeit braucht", berichtet die zweifache Mama.

Privat blicken Lisa und Furkan auf bewegte Wochen zurück. Xavi hatte es bei seiner Ankunft offenbar besonders eilig, sodass Furkan, der von vielen auch Akka genannt wird, den magischen Moment der Geburt knapp verpasste, weil alles so schnell ging. "Akka war leider nicht dabei, als Xavi dann das Licht erblickte", erinnerte sich die 24-Jährige in einem vergangenen Promiflash-Interview. Alleine musste Lisa das Ganze aber nicht durchstehen: Ihre Mutter war an ihrer Seite und unterstützte sie tatkräftig, indem sie die Hand ihrer Tochter hielt.

Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025

Atalency Xavi und Emilio, die Kinder von Lisa und Furkan Akkaya, Oktober 2025

Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi, September 2025