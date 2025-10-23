Heimliche Videos: Marc Terenzi und Verena streiten weiter

Zwischen Marc Terenzi (47) und Verena Kerth (44) eskalieren die Streitigkeiten erneut, obwohl ihre Beziehung bereits seit über einem Jahr der Vergangenheit angehört. Im Mittelpunkt steht laut Bild diesmal eine Entscheidung des Landgerichts Köln, welches der Goldberg Publishing GmbH untersagt hat, heimlich aufgenommene Videos aus Verenas Privatwohnung zu verbreiten. Diese Videos, aufgenommen von Marc, waren Teil einer Interview-Dokumentation namens "Klartext", produziert mit Oliver Pocher (47), die auf dessen Plattform veröffentlicht wurde. Verena zeigte sich entschlossen und griff rechtlich durch.

In den Videos, die inzwischen aus dem Netz entfernt wurden, ging es um private Auseinandersetzungen des ehemaligen Paares. Das Gericht stufte die Aufnahmen als strafbar ein, da sie ohne Verenas Wissen und Zustimmung aufgenommen wurden. Während die Moderatorin erklärte, sie habe längst mit der Beziehung abgeschlossen und wolle keine öffentlichen Streits mehr, fühle sie sich dennoch gezwungen, gegen solche Handlungen juristisch vorzugehen. Marc hingegen hält weiterhin an seinen Vorwürfen gegen Verena fest und betonte gegenüber der Bild, dass sie die Möglichkeit gehabt hätte, sich zu äußern, diese Einladungen jedoch verweigerte.

Das ehemalige Paar sorgte schon in der Vergangenheit für Schlagzeilen mit gegenseitigen Anschuldigungen. Vor wenigen Wochen hatte Marc bei Promi Big Brother behauptet, Verena habe ihn während ihrer Beziehung geschlagen und tagelang ohne Nahrung gelassen. Verena wies die Vorwürfe als "beschämend und verantwortungslos" zurück und kritisierte den TV-Sender für die ungeprüfte Ausstrahlung solcher Aussagen. Trotz all der Eskalationen liegt der Fokus für Verena nun darauf, ihre Privatsphäre und ihr Image zu schützen, während Marc weiterhin öffentlich über die Beziehung spricht.

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi im Juni 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024