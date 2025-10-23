Krebsvorstufe: Dann starten Untersuchungen von Lisa Akkaya

Lisa Marie Akkaya (24) hat ein neues Update zu ihrer Gesundheit geteilt. Während ihrer zweiten Schwangerschaft war bei der Influencerin eine Krebsvorstufe diagnostiziert worden, die jedoch nicht behandelt werden konnte. Mittlerweile ist ihr Sohn Xavi jedoch gesund und munter auf der Welt. Im Gespräch mit Promiflash berichtet Lisa, wie es nun weitergeht. "Anfang November geht es los mit den Untersuchungen. Die Ärzte wollten warten, bis mein Körper sich etwas erholt hat nach der Schwangerschaft und meine Wunden weitestgehend verheilt sind", schildert die zweifache Mutter.

Ihre Mutter habe bereits Spezialisten kontaktiert und alles organisiert, sollte eine Behandlung "im Ernstfall" nötig werden. Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit scheint trotz der herausfordernden Situation ihren Optimismus nicht verloren zu haben. Lisa hofft darauf, dass sich ihre Werte gebessert haben und sich keine besorgniserregenden Entwicklungen ergeben. Sie betont gegenüber Promiflash: "Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, um alle noch ganz lange nerven zu können."

Lisa hatte in der Vergangenheit bekannt gegeben, dass bei ihr Gebärmutterhalskrebs in einer frühen Phase diagnostiziert wurde – eine Diagnose, die ihre Fans tief erschütterte. Aufgrund der Schwangerschaft entschieden die Ärzte jedoch, eine Therapie erst später zu starten, um das Baby nicht zu gefährden. "Inzwischen sieht es leider nicht mehr so aus, als wäre es 'nur' eine Vorstufe. Meine Werte verschlechtern sich stetig – alles weist darauf hin, dass sich bereits etwas in der Entwicklung befindet", erklärte die 24-Jährige im Juli auf Instagram. Lisa versuchte bereits damals, sich nicht von der Situation unterkriegen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Anzeige Anzeige

Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025

Anzeige Anzeige