"Snow ist happy": Yeliz Koc teilt süßen Vater-Tochter-Moment

Ein Blick in die Instagram-Story von Yeliz Koc (31) zeigt einen herzerwärmenden Moment zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4): Nach seinem Sieg bei Promi Big Brother steht für den Schauspieler nun wieder Zeit mit seiner Kleinen im Mittelpunkt. In ihrer Story zeigt Yeliz, wie die beiden zusammen spielen. Jimi trägt dabei eine Ärztekappe, während ein Arztkoffer in der Nähe zu sehen ist. Auf dem Boden breitet sich eine bunte Sammlung von Spielzeugen aus. "Snow ist happy", kommentiert sie den süßen Schnappschuss.

Aufgrund seiner Teilnahme an der Realityshow war Jimi in den vergangenen Wochen von seinem Nachwuchs getrennt, was die gemeinsame Zeit jetzt umso wertvoller macht. Der "Die Wilden Kerle"-Star scheint es sichtlich zu genießen, wieder für seine Tochter da zu sein. Auch Snow wirkt auf der Aufnahme ausgelassen und zufrieden. Während des Spiels zeigt sich Jimi als einfühlsamer Vater, der im Rollenspiel mit seiner Tochter vollständig aufgeht. Für ihn dürfte das Zusammensein eine willkommene Abwechslung nach den Wochen im TV-Rohbau sein.

Jimi und Yeliz hatten in der Vergangenheit mit ihrer Beziehung für Schlagzeilen gesorgt, doch mittlerweile ziehen sie eindeutig wieder an einem Strang. Nachdem Jimi kürzlich mit seinem Sieg bei "Promi Big Brother" eine stolze Summe von 100.000 Euro gewonnen hatte, erklärte er bereits sein Vorhaben, für Snow und auch Yeliz ein zweites Zuhause zu schaffen. "Mein Plan ist es, ein Haus zu bauen. Ich will ein Grundstück kaufen, wo Snow ein zweites Zuhause hat – und Yeliz sowieso", verriet er.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow, Oktober 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow