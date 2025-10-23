Das denkt "Love Island VIP"-Gabby über Tatums Sexbehauptung

In der Love Island VIP-Villa sorgte ein pikantes Thema für Wirbel: Tatum Koch (27) behauptete, sie sei mit Filip Pavlovic (31) intim geworden, doch dieser stritt das angebliche Techtelmechtel ab. Gabriela Alves, ebenfalls Teil des Casts der beliebten Datingshow, schildert nun im Interview mit Promiflash, wie sie die Situation während der Dreharbeiten erlebt hat. "Wir wussten auch in der Villa nicht, wer die Wahrheit sagt. Das war auch für uns sehr schwierig, vor allem für Joena", verrät sie und ergänzt: "Im Endeffekt wissen es nur die beiden, weil unter der Bettdecke kann so viel passieren. Und da kann man auch nicht alles sehen. Aber warum sollte eine Frau lügen?"

Im Gespräch mit Promiflash geht Gabby auch auf die Frage ein, ob eine Produktion, die angeblich 24/7 filmt, intime Szenen nicht zwangsläufig zeigen würde. Während ihrer Teilnahme an Good Luck Guys wurde ebenfalls die Frage aufgeworfen, ob sie Sex mit Mitstreiter Germain Wolf hatte – doch da die Kandidaten dort nicht rund um die Uhr gefilmt wurden, gab es keine Beweise dafür. Die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit bleibt vorsichtig in ihrer Einschätzung. "Eigentlich schon", erklärt sie, fügt jedoch hinzu: "Aber wenn man es schlau macht, dann sieht man das nicht immer."

Die offene Frage, ob der angebliche Vorfall stattgefunden hat oder nicht, erhitzt weiterhin die Gemüter. Filip selbst hatte die Gerüchte rund um das angebliche Liebesspiel in der Private-Suite schon vor sechs Tagen in einer Instagram-Fragerunde klar zurückgewiesen. "Fakt ist, da ist nichts passiert. Wir waren in der Private-Suite, 24/7 laufen Kameras – wenn da was gewesen wäre, hätte man es gesehen", stellte der ehemalige Dschungelkönig unmissverständlich klar. Nach eigenen Angaben fühlte sich der Realitystar ungerecht behandelt: "Es ist schade, dass sowas anders gezeigt wird und ich mich jetzt rechtfertigen muss. Aber ich bleibe dabei: Da war nichts."

IMAGO / Future Image Gabriela Alves, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025