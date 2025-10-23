Darya Strelnikova soll abnehmen: Freund Fabio unterstützt es

Im gemeinsamen Podcast "Zwischen Likes & Liebe" rücken Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) ein Thema in den Fokus, das bei ihren Fans für hitzige Diskussionen sorgt: Daryas Gewicht. Fabio teilt mit, dass der Fitnesstrainer des Models geraten habe, zwei Kilo abzunehmen, da es "zu fett" sei. "Könnt ihr euch das vorstellen?", kommentiert eine sichtlich empörte Darya daraufhin. Fabio entgegnet jedoch: "Ja, ich kann's mir vorstellen, ja." Die Aussage und seine Verteidigung – "Der Trainer hat das gesagt. Er wird es ja wissen als Trainer, er ist doch Profi" – stoßen nicht nur bei Darya auf Unverständnis.

Ein kurzer Clip aus dem Podcast, in dem die Diskussion zu hören ist, verbreitet sich schnell auf TikTok und löst heftige Reaktionen aus. Zahlreiche Userinnen und User nehmen Darya in Schutz und kritisieren Fabio scharf. "So was sagt ein Partner nicht… Der muss bedingungslos jedes Kilo an seiner Frau lieben", kommentiert jemand. Andere werfen Fabio vor, nicht hinter seiner Freundin zu stehen, obwohl sie toll aussehe: "Darya du siehst unglaublich toll aus und an dir ist nicht ein Gramm zu viel." Viele nennen Fabio zudem eine "Red Flag". Die polarisierende Szene aus dem Podcast sorgt für tausende Likes und hitzige Diskussionen darüber, wie weit eine Partnerin oder ein Partner bei solchen Themen gehen sollte.

Abseits der Mikrofone haben Fabio und Darya ihre Beziehung bislang gerne offen gelebt – mit Einblicken in ihren Alltag, gemeinsamen Projekten und dem typischen Augenzwinkern. Darya, die als Model und Social-Media-Gesicht bekannt wurde, bindet ihre Community häufig in persönliche Themen ein und bekommt dafür viel Rückhalt. Fabio, der ebenfalls als Reality-Gesicht präsent ist, zeigt sich in der Regel direkt und ungefiltert, was ihm treue Fans, aber auch Kritik einbringt.

Instagram / darya Darya Strelnikova im September 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Getty Images Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juni 2024