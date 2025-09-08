Schon so groß: Pinks Tochter Willow kommt in die Highschool

Sängerin Pink (46) und ihr Mann Carey Hart (50) feiern einen großen Meilenstein im Leben der gemeinsamen Tochter Willow Sage Hart (14): der Beginn ihrer Highschool-Zeit! In Santa Barbara, Kalifornien, startete Willow, deren Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Mutter mittlerweile immer deutlicher wird, diese spannende neue Lebensphase nach den Sommerferien. Carey, ehemaliger Motocross-Profi und stolzer Vater, dokumentierte diesen besonderen Moment in einem Instagram-Post. "So verrückt, dass Willz heute mit der Highschool anfängt", schrieb er und fügte rührende Worte hinzu: "Du wirst eines Tages am Broadway stehen. Ich bin so stolz auf dich."

Willow präsentiert sich auf dem von ihrem Vater geteilten Foto in einem lässigen Outfit: ein rosa Crop-Top, blaue Jeans und ein weißer Gürtel, ergänzt durch zwei stylische Thermobecher in der Hand. Ihr Ausdruck strahlt eine Mischung aus Vorfreude und Selbstbewusstsein aus, während sie mit einem leichten Lächeln in die Kamera blickt. Popstar Pink und ihr Mann sind sich einig: Ihre Tochter hat den ersten großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Die beiden sind seit 2006 verheiratet und haben neben Willow auch noch ihren Sohn Jameson Moon (8), der fünf Jahre nach seiner Schwester zur Welt kam.

Trotz ihres großen beruflichen Erfolgs hatte Pink lange Selbstzweifel bezüglich ihrer Rolle als Mutter. In einem Interview mit People im Jahr 2023 gestand die Sängerin, dass sie einst befürchtet habe, eine "schlechte Mutter" zu sein. Doch all diese Zweifel haben sich aufgelöst: "Mutter zu sein, ist das Großartigste, was ich je erlebt habe", sagte sie. Pink, die sich früher kaum mit eigenen Kindern gesehen hatte, genießt heute die Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen. Diese Freude und Lebensenergie scheinen auch auf Willow überzugehen, die immer mehr zur jungen Frau heranwächst.

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Pink und Willow Hart

Getty Images Willow Sage Hart, Pink, Carey Hart und Jameson Moon Hart im Jahr 2022

Getty Images Pink und Carey Hart mit ihren beiden Kinds Jameson und Willow, 2019