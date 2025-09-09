Romina Palm kämpfte nach Hazels Geburt mit dem Babyblues

Das Mamasein ist für Romina Palm (26) zwar das Größte, war aber auch zu Beginn eine große Umstellung – nicht nur körperlich, sondern auch emotional. In ihrer Instagram-Story verrät das Model dazu nun: "Es war schon eine Herausforderung... ich hatte (und teilweise auch immer noch) Baby Blues." Romina sei traurig wegen Dingen gewesen, die sie vorher gar nicht interessiert hätten. "Hinzu kommt, dass ich sehr überfordert mit der neuen Situation war und es erst einmal gedauert hat, bis ich mich an mein 'neues Leben' gewöhnen konnte", berichtet sie weiter.

So langsam pendle sich für Romina als Mama von Töchterchen Hazel aber alles mehr und mehr ein. Auch in ihrem neuen Zuhause in Zypern – dort zogen sie und ihr Verlobter Christian Wolf (30) vor wenigen Monaten hin. Jedoch ist dies nicht der einzige Wohnort der beiden. "Wir pendeln zwischen Zypern (unsere Base), Kapstadt (über den Winter) und Deutschland (Freunde und Familie)", verrät die ehemalige Germany's Next Topmodel zu ihrer Wohnsituation.

Unterstützung in ihrem Alltag mit Baby Hazel bekommt Romina von einer Nanny. "Leider habe ich hier keine Freunde und Familie, die mir kurz mal die Kleine abnehmen können", erklärte die 26-Jährige kürzlich dazu. Dank ihrer Nanny könne sie sich auch kurz mal anderen Dingen widmen – Romina sei ihrer Hilfe sehr dankbar. "Unsere Nanny ist so eine herzliche Person. Zu sehen, wie viel Liebe sie für Hazel empfindet... Da geht mein Mama-Herz auf", freute sie sich.

