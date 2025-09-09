Romina Palm und Antonia Elena haben sich nun ausgesprochen

Romina Palm (26) und Antonia Elena haben nun wohl ganz offiziell Frieden miteinander geschlossen. Die beiden Influencerinnen, die in der Vergangenheit aufgrund ihrer Beziehungen zu Christian Wolf (30) wiederholt öffentlich aneinandergeraten waren, haben sich ausgesprochen. "Wir haben uns getroffen, sehr lange miteinander geredet und uns mit einer Umarmung verabschiedet. Und wisst ihr was? Es ging mir und ihr sehr gut danach. Es war befreiend", berichtet Antonia in ihrer Instagram-Story. Es sei für beide zunächst kein leichter Schritt gewesen – sie hätten jetzt aber alle Streitigkeiten beiseitegelegt.

Romina und Antonia wünschen sich auch, dass ihre Communitys respektvoll miteinander umgehen. "Wir beide möchten es für die Kids (Noah und Hazel) gut machen und brauchten dafür eben auch unsere Zeit – was völlig legitim ist. Es war ein sehr respektvolles Gespräch", betont Antonia weiter. Ihre beiden Kinder sollen bald auch Zeit miteinander verbringen. "Noah und Hazel werden sich ganz bald auch kennenlernen und wir freuen uns darauf", kündigt die Ex-Partnerin von Christian abschließend an.

Antonia war vor Romina einige Jahre mit Christian zusammen – mit ihm bekam sie Sohn Noah, den sie alleine großzieht. Der Fitness-Influencer ist inzwischen mit Romina verlobt und sie leben zusammen mit ihrem Kind, einer Tochter, auf Zypern. Aufgrund ihrer ungewollten Verbindung hatte es in der Vergangenheit immer wieder Zoff zwischen den beiden Frauen gegeben. Vor wenigen Wochen wirkte es aber so, als würde sich das Blatt zum Guten wenden. So trafen sie sich erst kürzlich schon mal zu einem Gespräch. "Aber jetzt danach geht es mir so gut und da zeigt sich mal wieder, dass die Gespräche, vor denen wir am meisten Angst haben, oft die sind, die uns am meisten befreien", erklärte Antonia damals dazu.

Collage: Getty Images, Instagram / antoniaelena.official Collage: Romina Palm und Antonia Elena

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah, Oktober 2024

