Kurz nach Geburt: Romina Palm ist stolz auf ihren Körper

Romina Palm (26) begeistert ihre Fans mit einer eindrucksvollen Botschaft auf Instagram. Das Model, das vor 13 Wochen zum ersten Mal Mutter wurde, teilt ein besonderes Foto, das seinen Bauch drei Wochen und 13 Wochen nach der Geburt zeigt. Zu der Gegenüberstellung schreibt die Influencerin: "Es ist so krass, zu was der weibliche Körper in der Lage ist." Die Veränderungen ihres Körpers faszinieren sie, insbesondere die Fähigkeit der Organe, nach der Schwangerschaft wieder an ihre ursprüngliche Stelle zurückzufinden.

Die Worte der frischgebackenen Mama beziehen sich vor allem auf die Transformation ihrer Gebärmutter, die von der Größe einer "Wassermelone" während der Schwangerschaft auf die Größe einer "Pflaume" nach der Geburt schrumpft. Mit ihrer offenen und ehrlichen Art zeigt Romina die beeindruckenden Leistungen des weiblichen Körpers und erntet dafür viel Zuspruch von ihren Followern. Das Model möchte mit ihrem Beitrag auch anderen frischgebackenen Müttern Mut machen und das Bewusstsein für die beeindruckenden körperlichen Veränderungen nach einer Geburt stärken.

In den vergangenen Wochen hat sich allerdings nicht nur Rominas Körper verändert. Die Influencerin überraschte ihre Community mit einer weiteren Veränderung: Sie zeigte sich plötzlich mit rosafarbenen Haaren. "Ja Leute, ich hatte einfach mal ganz spontan Lust auf eine kleine Typveränderung. Oh Gott! Es ist ziemlich ungewohnt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die alte Romina ist wieder zurück", erzählte Romina damals ihren Followern in einer Social-Media-Story. Den neuen Look verdankte sie einer Farbkur, die sich laut ihr "von Mal zu Mal immer mehr rauswäscht". Mal wirke die Farbe orange, mal rosafarben – doch die Partnerin von Christian Wolf (30) mag es.

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

rominapalm Romina Palm, August 2025