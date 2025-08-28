13 Wochen Mutter: Romina Palm fühlt sich oft "überfordert"

Seit rund drei Monaten darf Romina Palm (26) ihr Leben mit ihrer kleinen Tochter Hazel teilen. In dieser aufregenden Zeit lässt die Influencerin ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben und spricht auch mal Dinge an, die in der vermeintlich perfekten Welt von Social Media eher selten gezeigt werden. Auf Instagram gibt sie deshalb zu, dass sie das "Mamasein oft überfordert". "Mein Herz platzt vor Liebe. Aber manchmal ist die Verantwortung so groß, die Nächte so kurz und die Erwartungen so hoch, dass ich das Gefühl habe, kaum hinterherzukommen", heißt es weiter zu einem Video, das Romina beim Liebkosen mit Hazel zeigt.

In ihrem Post gesteht die GNTM-Bekanntheit auch, dass sie sich manchmal fragt, ob sie alles "richtig" macht und ob sie jemals wieder das Gefühl haben wird, ganz sie selbst zu sein. Gleichzeitig betont sie jedoch auch den positiven Aspekt dieser neuen Lebensphase. Der Blick auf ihre Tochter gibt ihr Kraft und Zuversicht: "Genau so, mit all dem Chaos und den Unsicherheiten, ist es gerade richtig." Mit diesen Worten möchte Romina offenbar anderen Müttern das Gefühl vermitteln, dass sie mit solchen Gedanken nicht allein sind und dass diese Gefühle völlig normal sein können.

Vor wenigen Wochen hatte Romina auf Social Media in einer Fragerunde offen darüber gesprochen, wie sie ihren Alltag als Neu-Mama auf Zypern organisiert. Die Influencerin bekommt dabei Unterstützung von einer Nanny. "So kann ich mal in Ruhe duschen gehen, Videos aufnehmen, ins Fitnessstudio gehen und Zweisamkeit mit Christian haben", erklärte sie ihren Fans. Da sie auf der Insel weder Freunde noch Familie habe, die sie kurzfristig entlasten könnten, war diese Hilfe für sie besonders wichtig. Dennoch machte das Model klar: "Eine Nanny ist eben kein Mama-Ersatz." Ihre Tochter für längere Zeit abzugeben, fiel ihr allerdings schwer. "Hazel ist noch so klein, die Zeit mit ihr gibt mir keiner mehr zurück. Und ich merke auch, dass sie mich gerade abends braucht", betonte sie.

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, 2025