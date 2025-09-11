Romina Palm wünscht sich von Christian mehr gemeinsame Zeit

Romina Palm (26) ist dafür bekannt, ihren Alltag und ihr Familienleben unverblümt mit ihren Fans zu teilen. Auf Instagram zeigt die Influencerin einen Moment beim gemeinsamen Kochen mit ihrem Partner Christian Wolf (30). "Wir kochen zusammen und genießen noch mal den letzten Abend", schreibt Romina dazu. Gleichzeitig gesteht sie, dass sie in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit Christian geführt habe. Dabei sei es ihr wichtig gewesen, ihm mitzuteilen, wie sehr sie sich mehr solcher Momente wünsche. "So Kleinigkeiten – auch wenn es 'nur ein Nebeneinanderstehen' oder eine kurze Umarmung ist. Das ist für mich so verdammt wichtig in einer Beziehung", erklärt das Model nachdenklich.

Einigen Followern war bereits aufgefallen, dass Romina als frischgebackene Mutter oft allein zu sein scheint. Christian ist beruflich viel unterwegs, was bedeutet, dass Romina den Alltag mit Kind oft allein stemmt. Auch in romantischer Hinsicht scheint sie die Nähe zu ihrem Partner zu vermissen, wie ihre offene Äußerung zeigt. Mit ihrem Post will die Social-Media-Bekanntheit offenbar betonen, wie wertvoll solche kleinen Momente für sie sind, die in einer vollen Terminkalender-Welt schnell zu kurz kommen können.

Dass die vergangenen Monate für Romina eine große Umstellung waren, hatte sie bereits zuvor angedeutet. Nach der Geburt ihrer Tochter Hazel sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit dem sogenannten Baby Blues. Diese Zeit der emotionalen Herausforderungen scheint das Model auch sensibler für die kleinen, kostbaren Momente mit ihrem Partner gemacht zu haben. Trotz dieser schwierigen Phase betonte sie immer wieder, wie glücklich sie über ihr Leben als Mutter ist – ein Leben, das jedoch nicht ohne Kompromisse und Anpassungsfähigkeit auskommt.

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025