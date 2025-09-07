Neu-Mama Romina Palm berichtet von "Milf-Moment" im Netz

Romina Palm (26) hat ihre Follower in ihrer Instagram-Story an einem ganz besonderen Moment teilhaben lassen. Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter Hazel fühlt sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wieder wohler in ihrer Haut. Auf einem Bild in ihrer Story zeigt sie stolz mehrere Dessous, darunter auch einen lilafarbenen Spitzen-BH, den sie sich als Belohnung gegönnt hat. Dazu schreibt sie: "Milf Moment". Romina erklärt, dass sie im Zuge einer persönlichen "Milf-Challenge" nun seit fast vier Wochen mit Sport und gesunder Ernährung an ihrem Körper arbeitet, um die Schwangerschaftskilos loszuwerden.

In den vergangenen Monaten hatte sich Rominas Alltag stark verändert. Die junge Mutter hatte offen darüber gesprochen, dass sie sich nach der Geburt unwohl in ihrem Körper fühlte und wie schwierig es für sie war, sich in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Trotz dieser Herausforderungen hat sich die 26-Jährige entschlossen, wieder zu ihrer alten Form zurückzufinden, und sie zeigt schon erste Erfolge. Die durchgehaltene Disziplin im Sport und die Umstellung ihrer Ernährung scheinen sich auszuzahlen. "Ich merke schon Veränderungen – die wollte ich hiermit feiern", schreibt Romina entschlossen und strahlt ihren Fans Zuversicht und Motivation entgegen.

Romina und ihr Partner Christian Wolf (30) haben in der Vergangenheit oft betont, wie sehr sie sich auf die gemeinsame Zukunft mit ihrer Tochter freuen. Doch Romina hatte auch schwierige Momente: In ihrem "Die Schöne und der Wolf"-Podcast sprach sie ehrlich über die emotionale Achterbahnfahrt, die mit der Mutterschaft und dem veränderten Körpergefühl einhergeht: "Ich fühle mich so unwohl wie noch nie in meinem Leben. Ich schaue in den Spiegel und fange an zu weinen. Ich will mich gar nicht angucken." Trotz ihrer Unsicherheiten erhält sie viel Unterstützung von dem Unternehmer, der stets an ihrer Seite steht und sie ermutigt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025